Nov 7 Scoreboard at the close on the fifth day of the third and final test between Pakistan and Sri Lanka in Sharjah on Monday.

Pakistan drew with Sri Lanka to win the three-match series 1-0

Sri Lanka first innings 413 (T. Dilshan 92, K. Sangakkara 144)

Pakistan first innings 340 (Y. Khan 122, A. Ali 53, Misbah-ul-Haq 89; C. Welegedara 5-87)

Sri Lanka second innings (overnight 164-5) T. Paranavitana not out 76 T. Dilshan c Hafeez b Gul 4 K. Sangakkara c Shafiq b Hafeez 51 M. Jayawardene lbw b Gul 20 A. Mathews lbw b Ajmal 13 K. Silva lbw b Ajmal 0 K. Kulasekara b Ajmal 7 R. Herath not out 1 Extras (lb-6, w-1, nb-2) 9 Total (six wickets dec; 58 overs) 181

Did not bat: S. Randiv, D. Prasad, C. Welegedara

Fall of wickets: 1-5 2-80 3-127 4-155 5-155 6-178

Bowling: Gul 15-1-44-2 (1w), J. Khan 5-3-9-0 (2nb), A. Rehman 12-1-38-0, Hafeez 10-1-34-1, Ajmal 16-2-50-3

Pakistan second innings M. Hafeez run out 13 T. Umar c Sangakkara b Randiv 39 A. Ali lbw b Herath 7 Y. Khan c sub b Welegedara 11 Misbah-ul-Haq not out 9 A. Shafiq not out 7 Extras: (lb-1) 1 Total (four wickets; 57 overs) 87

Did not bat: A. Akmal, U. Gul, A. Rehman, S. Ajmal, J. Khan

Fall of wickets: 1-20 2-30 3-57 4-77

Bowling: Welegedara 9-3-19-1, Kulasekara 3-0-15-0, Herath 22-14-19-1, Randiv 19-9-21-1, Dilshan 4-0-12-0

