Feb 13 (Infostrada Sports) - Line-ups for the first World Cup match between New Zealand and Sri Lanka on Saturday in Christchurch, New Zealand Sri Lanka won toss and decided to bowl New Zealand: Martin Guptill, Brendon McCullum (capt), Kane Williamson, Ross Taylor, Grant Elliott, Corey Anderson, Luke Ronchi, Daniel Vettori, Tim Southee, Adam Milne, Trent Boult Sri Lanka: Tillakaratne Dilshan, Lahiru Thirimanne, Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardene, Angelo Mathews (capt), Dimuth Karunaratne, Jeevan Mendis, Nuwan Kulasekara, Suranga Lakmal, Rangana Herath, Lasith Malinga Referees: Marais Erasmus (Umpire), Nigel Llong (Umpire), Sundaram Ravi (TV umpire), David Boon (Match referee)