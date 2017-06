April 1 (Gracenote) - Line-ups for the third and final One Day International between Sri Lanka and Bangladesh on Saturday in Colombo, Sri Lanka Bangladesh won toss and decided to bowl Sri Lanka: Danushka Gunathilaka, Upul Tharanga (capt), Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Asela Gunaratne, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Dilruwan Perera, Sachith Pathirana, Nuwan Kulasekara, Suranga Lakmal Bangladesh: Tamim Iqbal, Soumya Sarkar, Sabbir Rahman, Mushfiqur Rahim, Shakib Al Hasan, Mosaddek Hossain, Mahmudullah, Mehedi Hasan, Mashrafe Mortaza (capt), Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman Referees: Michael Gough (Umpire), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Sundaram Ravi (TV umpire), Andy Pycroft (Match referee)