Jan 29 (Infostrada Sports) - Line-ups for the seventh and final One Day International between New Zealand and Sri Lanka on Thursday in Wellington, New Zealand
Sri Lanka won toss and decided to bat
New Zealand: Martin Guptill, Kane Williamson (capt), Ross Taylor, Corey Anderson, Luke Ronchi, Tom Latham, Grant Elliott, Daniel Vettori, Kyle Mills, Mitchell McClenaghan, Tim Southee
Sri Lanka: Lahiru Thirimanne (capt), Tillakaratne Dilshan, Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardene, Dimuth Karunaratne, Dinesh Chandimal, Thisara Perera, Seekkuge Prasanna, Nuwan Kulasekara, Shaminda Eranga, Dushmantha Chameera
Referees: Chris Gaffaney (Umpire), Rod Tucker (Umpire), Michael Gough (TV umpire), Javagal Srinath (Match referee)