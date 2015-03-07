March 7 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup match between Ireland and Zimbabwe on Saturday in Hobart, Australia
Zimbabwe won toss and decided to bowl
Ireland: William Porterfield (capt), Paul Stirling, Ed Joyce, Niall O'Brien, Andy Balbirnie, Gary Wilson, Kevin O'Brien, John Mooney, Alex Cusack, George Dockrell, Andy McBrine
Zimbabwe: Chamu Chibhabha, Sikandar Raza, Solomon Mire, Hamilton Masakadza, Brendan Taylor (capt), Sean Williams, Craig Ervine, Regis Chakabva, Tawanda Mupariwa, Tinashe Panyangara, Tendai Chatara
Referees: Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Paul Reiffel (Umpire), Joel Wilson (TV umpire), Roshan Mahanama (Match referee)