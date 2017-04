UPDATE 1-Cricket-One Day International Sri Lanka v Bangladesh scoreboard

April 1 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Sri Lanka and Bangladesh on Saturday in Colombo, Sri Lanka Sri Lanka Innings Danushka Gunathilaka c Mahmudullah b M. Hasan 34 Upul Tharanga b Ahmed 35 Kusal Mendis c Rahim b M. Rahman 54 Dinesh Chandimal run out (Ahmed, Rahim) 21 Milinda Siriwardana run out (Rahim, Rahim)