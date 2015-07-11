July 11 (Infostrada Sports) - Line-ups for the first One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Saturday in Dambulla, Sri Lanka
Pakistan won toss and decided to bowl
Sri Lanka: Kusal Perera, Tillakaratne Dilshan, Lahiru Thirimanne, Upul Tharanga, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews (capt), Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Seekkuge Prasanna, Suranga Lakmal, Lasith Malinga
Pakistan: Azhar Ali (capt), Ahmed Shehzad, Mohammad Hafeez, Babar Azam, Shoaib Malik, Mohammad Rizwan, Sarfraz Ahmed, Anwar Ali, Yasir Shah, Rahat Ali, Mohammad Irfan
Referees: Ian Gould (Umpire), Ranmore Martinesz (Umpire), Rod Tucker (TV umpire), Javagal Srinath (Match referee)