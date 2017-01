Cricket-One Day International South Africa v Sri Lanka line-ups

Jan 28 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between South Africa and Sri Lanka on Saturday in Port Elizabeth, South Africa South Africa won toss and decided to bowl South Africa: Quinton de Kock, Hashim Amla, Faf du Plessis, AB de Villiers (capt), Jean-Paul Duminy, David Miller, Chris Morris, Wayne Parnell, Andile Phehlukwayo, Kagiso Rabada, Imran Tahir Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Sandun Weerakkody, Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Upul Thara