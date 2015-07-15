July 15 (Infostrada Sports) - Line-ups for the second One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Wednesday in Pallekele, Sri Lanka
Pakistan won toss and decided to bat
Sri Lanka: Kusal Perera, Tillakaratne Dilshan, Lahiru Thirimanne, Upul Tharanga, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews (capt), Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Seekkuge Prasanna, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep
Pakistan: Azhar Ali (capt), Ahmed Shehzad, Mohammad Hafeez, Babar Azam, Shoaib Malik, Mohammad Rizwan, Sarfraz Ahmed, Anwar Ali, Yasir Shah, Rahat Ali, Mohammad Irfan
Referees: Ranmore Martinesz (Umpire), Rod Tucker (Umpire), Ian Gould (TV umpire), Javagal Srinath (Referee)