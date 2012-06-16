(Refiles to tabulate)
COLOMBO, June 16 Scoreboard in the fourth
one-day international between Sri Lanka and Pakistan on
Saturday.
Sri Lanka
U.Tharanga c Younis b Gul 4
T.Dilshan lbw b Hafeez 24
K.Sangakkara c Ali b Ajmal 97
D.Chandimal b Hafeez 18
M.Jayawardene b Tanvir 40
T.Perera c Akmal b Ajmal 8
A.Mathews not out 10
L.Thirimanne run out 13
N.Kulasekara b Tanvir 3
L.Malinga not out 0
Extras (b-5, lb-10, w-11) 26
Total (for 8 wickets, 50 overs) 243
Fall of wickets: 1-9 2-64 3-90 4-200 5-204 6-214 7-237 8-243
Did not bat: S Weerakoon
Bowling: Gul 8-1-51-1 (w-3), Tanvir 10-2-43-2 (w-3), Afridi
10-0-36-0 (w-1), Younus 2-0-11-0 (w-3), Ajmal 10-1-50-2 (w-1),
Hafeez 10-0-37-2
Pakistan
Mohammad Hafeez c Kulasekara b Malinga 0
Azhar Ali not out 81
Asad Shafiq lbw b Weerakoon 25
Misbah-ul-Haq c Kulasekara b Malinga 57
Umar Akmal c Sangakkara b Kulasekara 0
Younus Khan c Sangakkara b Perera 1
Shahid Afridi c Chandimal b Perera 0
Sarfraz Ahmed c Jayawardene b Perera 0
Sohail Tanvir run out 0
Umar Gul c Sangakkara b Mathews 0
Saeed Ajmal c Thirimanne b Perera 12
Extras (lb-9, w-14) 23
Total (all out, 45 overs) 199
Fall of wickets: 1-0 2-53 3-166 4-169 5-176 6-176 7-176
8-176 9-179
Bowling: Malinga 7-0-30-2 (w-2), Kulasekara 9-0-36-1 (w-5),
Mathews 9-0-33-1 (w-2), Weerakoon 10-0-49-1 (w-4), Perera
10-1-42-4 (w-1)
Result:
Sri Lanka won by 44 runs to lead five-match series 2-1.
Fifth game in Colombo on Monday
(Editing by Tony Jimenez)