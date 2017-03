Oct 14 Scoreboard at the close of play on the opening day of the first test between Pakistan and South Africa at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on Monday: South Africa won the toss and elected to bat first South Africa first innings: A. Petersen c Shan Masood b Mohammad Irfan 3 G. Smith c Adnan Akmal b Mohammad Irfan 15 H. Amla not out 118 J. Kallis c Adnan Akmal b Junaid Khan 5 AB de Villiers run out 19 JP Duminy c Asad Shafiq b Zulfiqar Babar 57 F. du Plessis c Asad Shafiq b Zulfiqar Babar 1 R. Peterson b Zulfiqar Babar 5 V. Philander lbw b Saeed Ajmal 3 D. Steyn not out 13 Extras (b-1, lb-4, nb-1) 6 Total (for eight wickets, 90 overs) 245 Fall of wickets: 1-6 2-19 3-43 4-104 5-199 6-205 7-217 8-222 To bat: M. Morkel Bowling: Mohammad Irfan 16.2-3-42-2, Junaid Khan 18.4-2-52-1, Zulfiqar Babar 27-2-89-3, Saeed Ajmal 28-6-57-1 (Compiled by Mark Gleeson; Editing by Clare Fallon)