LONDON, Aug 31 Scoreboard from the third one-day international between England and South Africa at the Oval, London on Friday. South Africa innings H. Amla b Dernbach 43 G. Smith b Anderson 18 D. Elgar b Dernbach 42 AB de Villiers c Bell b Tredwell 28 F. du Plessis b Bopara 1 JP Duminy c Bell b Tredwell 33 W. Parnell c Kieswetter b Dernbach 13 R. Peterson not out 23 D. Steyn b Anderson 1 M. Morkel b Anderson 7 LL Tsotsobe lbw b Anderson 0 Extras (lb 1 w 1) 2 Total (all out; 46.4 overs) 211 Fall of wickets: 1-50 2-73 3-120 4-122 5-141 6-155 7-195 8-203 9-211 Bowling: J. Anderson 9.4-0-44-4 (1w), S. Finn 8-0-42-0, J. Dernbach 9-0-44-3, R. Bopara 10-1-31-1, J. Tredwell 10-0-49-2 England innings A. Cook c Elgar b Peterson 20 I. Bell lbw b Steyn 12 J. Trott c de Villiers b Parnell 71 R. Bopara c de Villiers b Morkel 0 E. Morgan c & b Peterson 73 C. Kieswetter run out 14 S. Patel not out 13 J. Tredwell not out 1 Extras (lb 1 w 6 nb 1) 8 Total (for six wickets; 48 overs) 212 Did not bat: J. Anderson, J. Dernbach, S. Finn Fall of wickets: 1-14 2-61 3-64 4-172 5-189 6-207 Bowling: D. Steyn 7-0-32-1 (2w), LL Tsotsobe 7-0-55-0 (2w), M. Morkel 10-1-41-1 (1w), W. Parnell 10-1-23-1 (1nb), R. Peterson 10-0-39-2, D. Elgar 4-0-21-0 (1w) Result: England won by four wickets The five-match series is tied 1-1