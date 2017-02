UPDATE 1-Cricket-Test Series India v Bangladesh scoreboard

Feb 13 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the first and final Test between India and Bangladesh on Monday in Hyderabad, India India 1st innings 687 for 6 decl (V. Kohli 204, M. Vijay 108, W. Saha 106no, C. Pujara 83, A. Rahane 82, R. Jadeja 60no) Bangladesh 1st innings 388 (M. Rahim 127, S. Al Hasan 82, M. Hasan 51) India 2nd innings 159 for 4 decl (C. Pujara 54no)