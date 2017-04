March 19 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Bangladesh and India on Thursday in Melbourne, Australia India Innings Ro. Sharma b Ahmed 137 S. Dhawan st Rahim b Al Hasan 30 V. Kohli c Rahim b R. Hossain 3 A. Rahane c Al Hasan b Ahmed 19 S. Raina c Rahim b Mortaza 65 M. Dhoni c Nas. Hossain b Ahmed 6 R. Jadeja not out 23 R. Ashwin not out 3 Extras (b-4 lb-7 nb-2 w-3) 16 Total (for 6 wickets, 50 overs) 302 Fall of wickets: 1-75 S. Dhawan,2-79 V. Kohli,3-115 A. Rahane,4-237 S. Raina,5-273 Ro. Sharma,6-296 M. Dhoni Did not bat: M. Shami, M. Sharma, U. Yadav Bowling M. Mortaza 10 - 0 - 69 - 1(nb-1) T. Ahmed 10 - 0 - 69 - 3(w-1) Nas. Hossain 9 - 0 - 35 - 0(w-1) M. Mahmudullah 1 - 0 - 4 - 0 R. Hossain 10 - 0 - 56 - 1(nb-1 w-1) S. Al Hasan 10 - 0 - 58 - 1 Bangladesh Innings T. Iqbal c Dhoni b U. Yadav 25 I. Kayes run out (Jadeja, U. Yadav) 5 S. Sarkar c Dhoni b Shami 29 M. Mahmudullah c Dhawan b Shami 21 S. Al Hasan c Shami b Jadeja 10 M. Rahim c Dhoni b U. Yadav 27 Sa. Rahman c Shami b U. Yadav 30 Nas. Hossain c Ashwin b Jadeja 35 M. Mortaza c Dhoni b M. Sharma 1 R. Hossain c Ashwin b U. Yadav 0 T. Ahmed not out 0 Extras (b-1 lb-1 w-8) 10 Total (all out, 45 overs) 193 Fall of wickets: 1-33 T. Iqbal,2-33 I. Kayes,3-73 M. Mahmudullah,4-90 S. Sarkar,5-104 S. Al Hasan,6-139 M. Rahim,7-189 Nas. Hossain,8-192 M. Mortaza,9-193 R. Hossain,10-193 Sa. Rahman Bowling U. Yadav 9 - 1 - 31 - 4(w-1) M. Shami 8 - 1 - 37 - 2(w-4) M. Sharma 7 - 0 - 36 - 1(w-1) R. Ashwin 10 - 1 - 30 - 0(w-1) S. Raina 3 - 1 - 15 - 0 R. Jadeja 8 - 0 - 42 - 2(w-1) Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Ian Gould TV umpire: Steve Davis Match referee: Roshan Mahanama Result: India won by 109 runs