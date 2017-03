Nov 26 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third One Day International between Bangladesh and Zimbabwe on Wednesday in Mirpur, Bangladesh Bangladesh Innings T. Iqbal run out (Taylor, H. Masakadza) 40 A. Haque c sub b Kamungozi 95 M. Haque c Maruma b H. Masakadza 15 S. Al Hasan c Chigumbura b Panyangara 40 M. Rahim b Panyangara 33 M. Mahmudullah not out 33 Sa. Rahman c Maruma b Madziva 22 M. Mortaza not out 2 Extras (lb-10 nb-3 w-4) 17 Total (for 6 wickets, 50 overs) 297 Fall of wickets: 1-121 T. Iqbal,2-160 M. Haque,3-167 A. Haque,4-239 S. Al Hasan,5-244 M. Rahim,6-290 Sa. Rahman Did not bat: A. Sunny, R. Hossain, S. Islam Bowling T. Panyangara 10 - 0 - 54 - 2(nb-1) N. Madziva 9 - 0 - 60 - 1(nb-1 w-2) E. Chigumbura 3 - 0 - 18 - 0(nb-1 w-2) T. Kamungozi 10 - 0 - 40 - 1 T. Maruma 2 - 0 - 15 - 0 V. Sibanda 10 - 0 - 64 - 0 H. Masakadza 5 - 0 - 25 - 1 S. Mire 1 - 0 - 11 - 0 Zimbabwe Innings H. Masakadza c Rahim b Mortaza 12 V. Sibanda c A. Sunny b Mortaza 9 T. Maruma c Mortaza b R. Hossain 8 B. Taylor lbw b Al Hasan 28 S. Mire st Rahim b A. Sunny 12 R. Chakabva b Mahmudullah 14 E. Chigumbura not out 53 P. Moor lbw b R. Hossain 2 N. Madziva c sub b A. Sunny 11 T. Panyangara b A. Sunny 0 T. Kamungozi b A. Sunny 4 Extras (b-8 lb-1 w-11) 20 Total (all out, 39.5 overs) 173 Fall of wickets: 1-9 V. Sibanda,2-22 H. Masakadza,3-39 T. Maruma,4-80 S. Mire,5-82 B. Taylor,6-119 R. Chakabva,7-126 P. Moor,8-153 N. Madziva,9-153 T. Panyangara,10-173 T. Kamungozi Bowling M. Mortaza 7 - 2 - 24 - 2 Sh. Islam 2.1 - 0 - 20 - 0(w-2) R. Hossain 5.5 - 0 - 22 - 2(w-1) Sa. Rahman 2 - 0 - 16 - 0 A. Sunny 8.5 - 0 - 27 - 4 S. Al Hasan 7 - 1 - 19 - 1(w-1) M. Mahmudullah 5 - 0 - 29 - 1(w-2) M. Haque 2 - 0 - 7 - 0 Referees Umpire: Anisur Rahman Umpire: Chris Gaffaney TV umpire: Sharfuddoula Match referee: Ranjan Madugalle Result: Bangladesh won by 124 runs