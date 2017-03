Nov 28 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth One Day International between Bangladesh and Zimbabwe on Friday in Mirpur, Bangladesh Bangladesh Innings T. Iqbal c H. Masakadza b Mire 16 A. Haque lbw b Madziva 5 I. Kayes c Taylor b Madziva 5 M. Mahmudullah not out 82 S. Al Hasan c Maruma b Mire 1 M. Rahim c Chigumbura b Kamungozi 77 Sa. Rahman c Chakabva b Kamungozi 4 A. Hasan c Chigumbura b Mire 1 M. Mortaza c Moor b Madziva 39 R. Hossain not out 7 Extras (b-1 lb-4 nb-1 w-13) 19 Total (for 8 wickets, 50 overs) 256 Fall of wickets: 1-14 A. Haque,2-31 T. Iqbal,3-31 I. Kayes,4-32 S. Al Hasan,5-166 M. Rahim,6-175 Sa. Rahman,7-177 A. Hasan,8-242 M. Mortaza Did not bat: J. Hossain Bowling T. Chatara 10 - 2 - 39 - 0(w-1) N. Madziva 10 - 0 - 60 - 3(nb-1 w-3) S. Mire 10 - 0 - 49 - 3(w-5) V. Sibanda 1 - 0 - 7 - 0 T. Kamungozi 10 - 0 - 36 - 2(w-1) E. Chigumbura 3 - 0 - 19 - 0(w-2) H. Masakadza 5 - 0 - 30 - 0 T. Maruma 1 - 0 - 11 - 0 Zimbabwe Innings H. Masakadza b Al Hasan 28 V. Sibanda lbw b Al Hasan 17 T. Maruma b J. Hossain 6 B. Taylor c Rahim b R. Hossain 63 S. Mire c Mahmudullah b J. Hossain 52 R. Chakabva c J. Hossain b R. Hossain 26 E. Chigumbura c Hasan b Mortaza 4 P. Moor run out (Sa. Rahman, Rahim) 13 N. Madziva not out 3 T. Chatara not out 16 Extras (lb-4 nb-1 w-2) 7 Total (for 8 wickets, 50 overs) 235 Fall of wickets: 1-48 V. Sibanda,2-51 H. Masakadza,3-60 T. Maruma,4-166 S. Mire,5-172 B. Taylor,6-183 E. Chigumbura,7-211 R. Chakabva,8-217 P. Moor Did not bat: T. Kamungozi Bowling M. Mortaza 10 - 0 - 34 - 1(w-1) A. Hasan 10 - 0 - 48 - 0(w-1) S. Al Hasan 10 - 1 - 28 - 2 R. Hossain 10 - 1 - 48 - 2 J. Hossain 6 - 0 - 42 - 2(nb-1) M. Mahmudullah 4 - 0 - 31 - 0 Referees Umpire: Anisur Rahman Umpire: Chris Gaffaney TV umpire: Sharfuddoula Match referee: Ranjan Madugalle Result: Bangladesh won by 21 runs