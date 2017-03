Nov 29 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the second One Day International between Sri Lanka and England on Saturday in Colombo, Sri Lanka England Innings A. Cook c K. Perera b Dilshan 22 M. Ali b Dilshan 2 I. Bell c T. Perera b Herath 11 J. Root lbw b Mathews 42 E. Morgan c Thirimanne b T. Perera 17 R. Bopara c Mathews b A. Mendis 51 J. Buttler b Prasad 7 C. Woakes st Sangakkara b A. Mendis 15 J. Tredwell not out 9 S. Finn b A. Mendis 0 H. Gurney b Prasad 1 Extras (lb-3 nb-2 w-3) 8 Total (all out, 43 overs) 185 Fall of wickets: 1-7 M. Ali,2-36 I. Bell,3-37 A. Cook,4-75 E. Morgan,5-117 J. Root,6-132 J. Buttler,7-173 C. Woakes,8-180 R. Bopara,9-180 S. Finn,10-185 H. Gurney Bowling A. Mathews 6 - 0 - 23 - 1(w-2) T. Dilshan 9 - 0 - 32 - 2 R. Herath 9 - 0 - 40 - 1 A. Mendis 7 - 1 - 33 - 3(w-1) T. Perera 3 - 0 - 16 - 1 J. Mendis 5 - 0 - 22 - 0(nb-1) D. Prasad 4 - 0 - 16 - 2(nb-1) Sri Lanka Innings T. Dilshan c Woakes b Ali 26 K. Perera c Bopara b Finn 9 K. Sangakkara not out 67 M. Jayawardene not out 77 Extras (lb-3 w-4) 7 Total (for 2 wickets, 34.2 overs) 186 Fall of wickets: 1-27 K. Perera,2-37 T. Dilshan Did not bat: A. Mathews, T. Perera, L. Thirimanne, J. Mendis, D. Prasad, R. Herath, A. Mendis Bowling S. Finn 6 - 1 - 35 - 1(w-1) C. Woakes 5 - 0 - 23 - 0 M. Ali 7 - 0 - 38 - 1(w-2) H. Gurney 5.2 - 0 - 32 - 0(w-1) J. Tredwell 9 - 0 - 47 - 0 R. Bopara 2 - 0 - 8 - 0 Referees Umpire: Steve Davis Umpire: Raveendra Wimalasiri TV umpire: Simon Fry Match referee: David Boon Result: Sri Lanka won by 8 wickets