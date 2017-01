Oct 31 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the first Test between Zimbabwe and Sri Lanka on Monday in Harare, Zimbabwe Sri Lanka 1st innings 537 (U. Tharanga 110no, K. Perera 110, K. Silva 94, D. Karunaratne 56, A. Gunaratne 54; G. Cremer 4-142) Zimbabwe 1st innings (Overnight: 88-1) T. Mawoyo c Gunaratne b Lakmal 45 B. Chari lbw b Herath 5 H. Masakadza c Karunaratne b Lakmal 33 C. Ervine lbw b D. Perera 12 S. Williams c Gunaratne b Herath 10 M. Waller lbw b D. Perera 22 P. Moor c D. Perera b Kumara 79 G. Cremer not out 102 D. Tiripano lbw b K. Mendis 46 C. Mumba b Herath 1 C. Mpofu b Lakmal 2 Extras (b-4 lb-4 nb-1 w-7) 16 Total (all out, 107.5 overs) 373 Fall of wickets: 1-21 B. Chari,2-92 T. Mawoyo,3-92 H. Masakadza,4-111 S. Williams,5-134 C. Ervine,6-139 M. Waller,7-271 P. Moor,8-363 D. Tiripano,9-366 C. Mumba,10-373 C. Mpofu Bowling S. Lakmal 21.5 - 3 - 69 - 3(nb-1) L. Kumara 22 - 3 - 90 - 1(w-2) R. Herath 37 - 5 - 97 - 3 D. Perera 18 - 1 - 66 - 2 A. Gunaratne 3 - 0 - 23 - 0 D. de Silva 2 - 0 - 10 - 0 K. Mendis 4 - 0 - 10 - 1 Sri Lanka 2nd innings D. Karunaratne not out 1 K. Silva not out 3 Extras (nb-1) 1 Total (for no loss, 3 overs) 5 Fall of wickets: To bat: K. Mendis, K. Perera, D. de Silva, U. Tharanga, A. Gunaratne, D. Perera, R. Herath, S. Lakmal, L. Kumara Bowling C. Mpofu 2 - 2 - 0 - 0 G. Cremer 1 - 0 - 5 - 0(nb-1) Referees Umpire: Simon Fry Umpire: Ian Gould TV umpire: Jeremiah Matibiri Match referee: Chris Broad