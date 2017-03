Feb 18 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the seventh World Cup match between Afghanistan and Bangladesh on Wednesday in Canberra, Australia Bangladesh Innings A. Haque lbw b Ashraf 29 T. Iqbal c Zazai b Ashraf 19 S. Sarkar lbw b S. Zadran 28 M. Mahmudullah c Zazai b S. Zadran 23 S. Al Hasan b Hassan 63 M. Rahim c Shenwari b Nabi 71 Sa. Rahman b Hassan 3 M. Mortaza b Alam 14 M. Haque run out (Zazai) 3 R. Hossain not out 0 T. Ahmed b Alam 1 Extras (b-3 lb-4 w-6) 13 Total (all out, 50 overs) 267 Fall of wickets: 1-47 T. Iqbal,2-52 A. Haque,3-102 S. Sarkar,4-119 M. Mahmudullah,5-233 S. Al Hasan,6-241 Sa. Rahman,7-247 M. Rahim,8-263 M. Haque,9-263 M. Mortaza,10-267 T. Ahmed Bowling H. Hassan 10 - 0 - 61 - 2(w-1) S. Zadran 7 - 1 - 20 - 2 A. Alam 9 - 0 - 55 - 2(w-3) M. Ashraf 9 - 3 - 32 - 2(w-1) M. Nabi 9 - 0 - 58 - 1(w-1) J. Ahmadi 4.5 - 0 - 32 - 0 S. Shenwari 1.1 - 0 - 2 - 0 Afghanistan Innings J. Ahmadi c&b Mortaza 1 A. Zazai lbw b R. Hossain 1 N. Mangal c R. Hossain b Mahmudullah 27 A. Stanikzai c Mahmudullah b Mortaza 1 S. Shenwari run out (Sa. Rahman, Rahim) 42 M. Nabi c Sarkar b Mortaza 44 N. Zadran lbw b Al Hasan 17 M. Ashraf c Mortaza b Al Hasan 10 A. Alam run out (Sarkar, Rahim) 14 H. Hassan c A. Haque b Ahmed 0 Extras (lb-1 w-2) 3 Total (all out, 42.5 overs) 162 Fall of wickets: 1-2 J. Ahmadi,2-2 A. Zazai,3-3 A. Stanikzai,4-65 N. Mangal,5-78 S. Shenwari,6-136 N. Zadran,7-136 M. Nabi,8-154 M. Ashraf,9-154 H. Hassan,10-162 A. Alam Bowling M. Mortaza 9 - 2 - 20 - 3 R. Hossain 6 - 0 - 27 - 1(w-1) T. Ahmed 7 - 0 - 23 - 1 S. Al Hasan 8.5 - 0 - 43 - 2 M. Mahmudullah 8 - 1 - 31 - 1(w-1) S. Sarkar 3 - 0 - 13 - 0 Sa. Rahman 1 - 0 - 4 - 0 Referees Umpire: Steve Davis Umpire: Joel Wilson TV umpire: Aleem Dar Match referee: Jeff Crowe Result: Bangladesh won by 105 runs