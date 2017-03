Aug 21 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Zimbabwe and South Africa on Thursday in Bulawayo, Zimbabwe Zimbabwe Innings H. Masakadza lbw b Abbott 4 R. Mutumbami c Rossouw b de Lange 0 S. Raza c Phangiso b McLaren 30 E. Chigumbura b de Lange 90 S. Williams b Phangiso 17 M. Waller c de Kock b de Lange 2 L. Jongwe lbw b Abbott 2 P. Utseya b Parnell 2 J. Nyumbu c du Plessis b Parnell 0 T. Kamungozi lbw b Shezi 1 T. Panyangara not out 0 Extras (lb-6 w-11) 17 Total (all out, 39.5 overs) 165 Fall of wickets: 1-4 H. Masakadza,2-4 R. Mutumbami,3-55 S. Raza,4-89 S. Williams,5-104 M. Waller,6-109 L. Jongwe,7-114 P. Utseya,8-114 J. Nyumbu,9-119 T. Kamungozi,10-165 E. Chigumbura Bowling K. Abbott 6 - 1 - 21 - 2 M. de Lange 7.5 - 0 - 31 - 3(w-5) R. McLaren 6 - 0 - 53 - 1(w-2) W. Parnell 8 - 0 - 33 - 2(w-3) M. Shezi 6 - 2 - 8 - 1(w-1) A. Phangiso 6 - 1 - 13 - 1 South Africa Innings Q. de Kock c Williams b Panyangara 84 R. Rossouw run out (Waller) 0 F. du Plessis b Williams 40 J. Duminy not out 28 D. Miller not out 13 Extras (nb-1 w-5) 6 Total (for 3 wickets, 27.2 overs) 171 Fall of wickets: 1-1 R. Rossouw,2-74 F. du Plessis,3-144 Q. de Kock Did not bat: R. McLaren, W. Parnell, K. Abbott, A. Phangiso, M. de Lange, M. Shezi Bowling T. Panyangara 6 - 0 - 39 - 1(nb-1) L. Jongwe 5 - 0 - 30 - 0(w-5) T. Kamungozi 3 - 0 - 32 - 0 J. Nyumbu 5.2 - 0 - 33 - 0 S. Williams 2 - 1 - 1 - 1 P. Utseya 6 - 0 - 36 - 0 Referees Umpire: Chris Gaffaney Umpire: Jeremiah Matibiri TV umpire: Owen Chirombe Match referee: Roshan Mahanama Result: South Africa won by 7 wickets