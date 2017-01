Aug 24 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the second One Day International between Sri Lanka and Australia on Wednesday in Colombo, Sri Lanka Sri Lanka Innings D. Gunathilaka b Starc 2 T. Dilshan b Lyon 10 K. Mendis lbw b Zampa 69 D. Chandimal lbw b Zampa 48 A. Mathews c Henriques b Faulkner 57 D. de Silva c Smith b Zampa 7 K. Perera lbw b Faulkner 54 T. Perera b Faulkner 12 S. Prasanna not out 2 D. Perera b Starc 5 A. Aponso b Starc 2 Extras (b-4 lb-7 w-9) 20 Total (all out, 48.5 overs) 288 Fall of wickets: 1-12 D. Gunathilaka,2-12 T. Dilshan,3-137 D. Chandimal,4-146 K. Mendis,5-158 D. de Silva,6-261 K. Perera,7-279 A. Mathews,8-279 T. Perera,9-286 D. Perera,10-288 A. Aponso Bowling M. Starc 9.5 - 0 - 53 - 3(w-2) N. Lyon 9 - 0 - 49 - 1(w-2) J. Faulkner 9 - 0 - 45 - 3(w-1) T. Head 4 - 0 - 41 - 0(w-2) A. Zampa 10 - 0 - 42 - 3(w-1) A. Finch 2 - 0 - 7 - 0 M. Henriques 5 - 0 - 40 - 0(w-1) Australia Innings D. Warner c Chandimal b T. Perera 1 A. Finch b T. Perera 4 S. Smith c D. Perera b Aponso 30 G. Bailey b Aponso 27 M. Wade c Gunathilaka b T. Perera 76 M. Henriques st Chandimal b Prasanna 4 T. Head c Dilshan b Mathews 31 J. Faulkner lbw b Aponso 13 M. Starc c&b Mathews 0 A. Zampa c Dilshan b Aponso 5 N. Lyon not out 4 Extras (b-1 lb-3 w-7) 11 Total (all out, 47.2 overs) 206 Fall of wickets: 1-3 D. Warner,2-16 A. Finch,3-41 S. Smith,4-102 G. Bailey,5-118 M. Henriques,6-182 M. Wade,7-184 T. Head,8-185 M. Starc,9-202 A. Zampa,10-206 J. Faulkner Bowling A. Mathews 6 - 0 - 17 - 2 T. Perera 5 - 0 - 33 - 3 A. Aponso 9.2 - 0 - 18 - 4(w-1) S. Prasanna 8 - 1 - 48 - 1(w-3) D. Perera 10 - 0 - 43 - 0(w-1) T. Dilshan 5 - 0 - 23 - 0 D. de Silva 4 - 0 - 20 - 0 Referees Umpire: Michael Gough Umpire: Raveendra Wimalasiri TV umpire: Aleem Dar Match referee: Javagal Srinath Result: Sri Lanka won by 82 runs