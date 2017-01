Sept 30 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between Pakistan and West Indies on Friday in Sharjah, United Arab Emirates Pakistan Innings Az. Ali c Ramdin b Gabriel 0 Sh. Khan c Narine b Benn 54 B. Azam c Pollard b C. Brathwaite 120 S. Malik c Benn b Narine 6 S. Ahmed c Ramdin b Holder 35 M. Rizwan run out (Gabriel) 11 I. Wasim b C. Brathwaite 24 M. Nawaz c Holder b C. Brathwaite 19 W. Riaz run out (C. Brathwaite) 0 M. Amir not out 3 H. Ali not out 2 Extras (b-1 lb-3 nb-1 w-5) 10 Total (for 9 wickets, 49 overs) 284 Fall of wickets: 1-0 Az. Ali,2-82 Sh. Khan,3-93 S. Malik,4-192 S. Ahmed,5-211 M. Rizwan,6-239 B. Azam,7-269 I. Wasim,8-269 W. Riaz,9-281 M. Nawaz Bowling S. Gabriel 8 - 0 - 53 - 1(nb-1 w-2) J. Holder 7 - 0 - 35 - 1 C. Brathwaite 10 - 0 - 54 - 3 S. Benn 10 - 0 - 46 - 1 S. Narine 10 - 0 - 58 - 1(w-1) K. Pollard 4 - 0 - 34 - 0(w-1) West Indies Innings J. Charles c S. Ahmed b Amir 20 K. Brathwaite c S. Ahmed b H. Ali 14 Da. Bravo b Nawaz 12 M. Samuels b Riaz 46 D. Ramdin c Az. Ali b Nawaz 8 K. Pollard c Sh. Khan b Nawaz 9 J. Holder b Wasim 1 C. Brathwaite b Nawaz 15 S. Narine c Wasim b H. Ali 23 S. Benn not out 16 S. Gabriel b H. Ali 2 Extras (lb-6 nb-1 w-2) 9 Total (all out, 38.4 overs) 175 Fall of wickets: 1-27 J. Charles,2-41 K. Brathwaite,3-54 Da. Bravo,4-89 D. Ramdin,5-99 K. Pollard,6-103 J. Holder,7-125 C. Brathwaite,8-135 M. Samuels,9-166 S. Narine,10-175 S. Gabriel Bowling I. Wasim 8 - 0 - 36 - 1 M. Amir 5 - 1 - 21 - 1 H. Ali 5.4 - 0 - 14 - 3 W. Riaz 6 - 0 - 27 - 1(nb-1) S. Malik 4 - 0 - 29 - 0(w-2) M. Nawaz 10 - 0 - 42 - 4 Referees Umpire: Ahsan Raza Umpire: Ruchira Palliyaguruge TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Andy Pycroft Result: Pakistan won by 111 runs (D/L Method)