Jan 20 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth One Day International between New Zealand and Sri Lanka on Tuesday in Nelson, New Zealand Sri Lanka Innings D. Karunaratne lbw b Southee 5 T. Dilshan c Guptill b Williamson 44 K. Sangakkara c Guptill b Milne 76 M. Jayawardene c Ronchi b Anderson 94 A. Mathews c Ronchi b Milne 0 L. Thirimanne b McClenaghan 19 T. Perera c McClenaghan b Southee 5 J. Mendis c Vettori b Southee 12 N. Kulasekara run out (B. McCullum, McClenaghan) 4 S. Senanayake not out 1 R. Herath c Williamson b McClenaghan 0 Extras (lb-2 w-14) 16 Total (all out, 49.3 overs) 276 Fall of wickets: 1-11 D. Karunaratne,2-113 T. Dilshan,3-180 K. Sangakkara,4-180 A. Mathews,5-245 L. Thirimanne,6-253 M. Jayawardene,7-268 T. Perera,8-270 J. Mendis,9-273 N. Kulasekara,10-276 R. Herath Bowling T. Southee 10 - 1 - 59 - 3(w-4) A. Milne 7 - 0 - 28 - 2(w-1) M. McClenaghan 9.3 - 0 - 58 - 2(w-4) C. Anderson 3 - 0 - 19 - 1 G. Elliott 3 - 0 - 19 - 0(w-1) D. Vettori 10 - 0 - 41 - 0 K. Williamson 7 - 0 - 50 - 1 New Zealand Innings M. Guptill c Sangakkara b Mathews 20 B. McCullum c T. Perera b N. Kulasekara 11 K. Williamson b T. Perera 103 R. Taylor c Sangakkara b Herath 8 G. Elliott c Thirimanne b J. Mendis 44 C. Anderson run out (Dilshan) 47 L. Ronchi not out 32 D. Vettori not out 7 Extras (lb-1 w-7) 8 Total (for 6 wickets, 48.1 overs) 280 Fall of wickets: 1-24 B. McCullum,2-41 M. Guptill,3-63 R. Taylor,4-151 G. Elliott,5-230 K. Williamson,6-245 C. Anderson Did not bat: T. Southee, A. Milne, M. McClenaghan Bowling N. Kulasekara 9 - 0 - 51 - 1(w-3) A. Mathews 4 - 1 - 16 - 1(w-1) R. Herath 9 - 1 - 39 - 1(w-2) T. Perera 8 - 0 - 58 - 1 S. Senanayake 9.1 - 0 - 57 - 0 J. Mendis 7 - 0 - 40 - 1(w-1) T. Dilshan 2 - 0 - 18 - 0 Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Derek Walker TV umpire: Nigel Llong Match referee: Javagal Srinath Result: New Zealand won by 4 wickets