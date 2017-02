May 21 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play on the third day in the first Test between England and Sri Lanka on Saturday in Leeds, England England 1st innings 298 (J. Bairstow 140, A. Hales 86) Sri Lanka 1st innings 91 (J. Anderson 5-16, S. Broad 4-21) Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 1-0) D. Karunaratne c Bairstow b Anderson 7 K. Silva c Bairstow b Anderson 14 K. Mendis b Anderson 53 D. Chandimal b Ali 8 A. Mathews c Bairstow b Broad 5 L. Thirimanne c Root b Finn 16 D. Shanaka c Bairstow b Anderson 4 R. Herath c Broad b Finn 4 D. Chameera c Compton b Finn 0 S. Eranga not out 2 N. Pradeep b Anderson 0 Extras (lb-5 nb-1) 6 Total (all out, 35.3 overs) 119 Fall of wickets: 1-10 D. Karunaratne,2-35 K. Silva,3-79 D. Chandimal,4-93 A. Mathews,5-93 K. Mendis,6-101 D. Shanaka,7-111 R. Herath,8-117 D. Chameera,9-118 L. Thirimanne,10-119 N. Pradeep Bowling J. Anderson 13.3 - 5 - 29 - 5 S. Broad 13 - 0 - 57 - 1 S. Finn 8 - 0 - 26 - 3(nb-1) M. Ali 1 - 0 - 2 - 1 Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Rod Tucker TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Andy Pycroft Result: England won by an innings and 88 runs