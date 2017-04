Jan 25 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between New Zealand and Pakistan on Monday in Wellington, New Zealand New Zealand Innings M. Guptill c Riaz b Irfan 11 T. Latham c S. Ahmed b Amir 11 K. Williamson b An. Ali 10 H. Nicholls b An. Ali 82 G. Elliott b An. Ali 0 C. Anderson c S. Ahmed b Amir 10 L. Ronchi c S. Ahmed b Amir 5 M. Santner c S. Ahmed b Irfan 48 M. Henry not out 48 M. McClenaghan retired hurt 31 T. Boult not out 4 Extras (b-4 lb-3 w-13) 20 Total (for 8 wickets, 50 overs) 280 Fall of wickets: 1-23 M. Guptill,2-25 T. Latham,3-70 K. Williamson,4-70 G. Elliott,5-93 C. Anderson,6-99 L. Ronchi,7-178 M. Santner,8-203 H. Nicholls Bowling M. Irfan 10 - 0 - 43 - 2(w-1) M. Amir 8.1 - 0 - 28 - 3(w-3) An. Ali 9.5 - 0 - 66 - 3(w-3) W. Riaz 10 - 0 - 67 - 0(w-3) I. Wasim 8 - 0 - 47 - 0(w-2) Az. Ali 4 - 0 - 22 - 0(w-1) Pakistan Innings Az. Ali c Nicholls b Elliott 19 A. Shehzad c Williamson b Elliott 13 M. Hafeez c Nicholls b Williamson 42 B. Azam c Nicholls b Anderson 62 S. Maqsood c sub b Elliott 10 S. Ahmed c Anderson b Boult 30 I. Wasim c Ronchi b Santner 1 An. Ali c Latham b Boult 16 W. Riaz not out 5 M. Amir b Boult 0 M. Irfan b Boult 0 Extras (lb-2 w-10) 12 Total (all out, 46 overs) 210 Fall of wickets: 1-33 Az. Ali,2-37 A. Shehzad,3-118 M. Hafeez,4-142 S. Maqsood,5-168 B. Azam,6-170 I. Wasim,7-205 S. Ahmed,8-206 An. Ali,9-210 M. Amir,10-210 M. Irfan Bowling M. Henry 8 - 0 - 43 - 0(w-4) T. Boult 9 - 1 - 40 - 4(w-3) G. Elliott 10 - 1 - 43 - 3(w-2) C. Anderson 9 - 1 - 35 - 1(w-1) M. Santner 8 - 0 - 36 - 1 K. Williamson 2 - 0 - 11 - 1 Referees Umpire: Nigel Llong Umpire: Derek Walker TV umpire: Bruce Oxenford Match referee: David Boon Result: New Zealand won by 70 runs