Aug 26 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the second One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Tuesday in Hambantota, Sri Lanka Sri Lanka Innings U. Tharanga c U. Akmal b Riaz 27 T. Dilshan c U. Akmal b J. Khan 13 K. Sangakkara c Maqsood b Riaz 11 M. Jayawardene b Hafeez 67 A. Mathews c Hafeez b Riaz 93 S. Prasanna lbw b Hafeez 1 A. Priyanjan lbw b Hafeez 3 T. Perera run out (Shehzad, U. Akmal) 65 N. Kulasekara not out 5 L. Malinga b Riaz 0 Extras (lb-11 nb-1 w-13) 25 Total (for 9 wickets, 50 overs) 310 Fall of wickets: 1-14 T. Dilshan,2-51 K. Sangakkara,3-62 U. Tharanga,4-184 M. Jayawardene,5-188 S. Prasanna,6-194 A. Priyanjan,7-281 A. Mathews,8-310 T. Perera,9-310 L. Malinga Did not bat: R. Herath Bowling M. Irfan 10 - 0 - 65 - 0(w-2) J. Khan 8 - 0 - 64 - 1(nb-1 w-3) W. Riaz 10 - 0 - 65 - 4(w-2) S. Afridi 10 - 0 - 51 - 0(w-1) M. Hafeez 10 - 0 - 39 - 3 A. Shehzad 2 - 0 - 15 - 0 Pakistan Innings A. Shehzad c Sangakkara b Prasanna 56 Sh. Khan c Herath b Malinga 9 M. Hafeez lbw b Prasanna 62 U. Akmal c Sangakkara b Dilshan 1 Misbah-ul-Haq c N. Kulasekara b Herath 36 F. Alam c Mathews b T. Perera 30 S. Maqsood lbw b Herath 9 S. Afridi c N. Kulasekara b T. Perera 17 W. Riaz c Herath b T. Perera 5 J. Khan b Malinga 1 M. Irfan not out 1 Extras (lb-4 w-2) 6 Total (all out, 43.5 overs) 233 Fall of wickets: 1-18 Sh. Khan,2-114 M. Hafeez,3-115 U. Akmal,4-147 A. Shehzad,5-192 Misbah-ul-Haq,6-202 S. Maqsood,7-223 S. Afridi,8-231 W. Riaz,9-231 F. Alam,10-233 J. Khan Bowling N. Kulasekara 4 - 1 - 23 - 0 L. Malinga 6.5 - 0 - 56 - 2(w-1) R. Herath 10 - 2 - 38 - 2 A. Mathews 2 - 0 - 15 - 0(w-1) S. Prasanna 10 - 0 - 36 - 2 T. Perera 3 - 0 - 19 - 3 T. Dilshan 5 - 0 - 25 - 1 A. Priyanjan 3 - 0 - 17 - 0 Referees Umpire: Steve Davis Umpire: Ranmor Martinesz TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Andy Pycroft Result: Sri Lanka won by 77 runs