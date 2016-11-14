Nov 14 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the first Triangular Series match between Zimbabwe and Sri Lanka on Monday in Harare, Zimbabwe
Zimbabwe Innings
B. Chari c K. Mendis b Lakmal 7
C. Chibhabha lbw b Pradeep 18
C. Ervine c K. Mendis b Lakmal 0
S. Raza c Pathirana b N. Kulasekara 1
S. Williams st Dickwella b Pathirana 9
P. Moor lbw b N. Kulasekara 47
E. Chigumbura c Dickwella b Pradeep 1
G. Cremer not out 31
D. Tiripano c N. Kulasekara b Gunaratne 19
C. Mumba lbw b Gunaratne 1
T. Panyangara c Jayasuriya b Gunaratne 12
Extras (lb-2 w-6) 8
Total (all out, 41.3 overs) 154
Fall of wickets: 1-13 B. Chari,2-13 C. Ervine,3-14 S. Raza,4-29 S. Williams,5-46 C. Chibhabha,6-50 E. Chigumbura,7-105 P. Moor,8-136 D. Tiripano,9-139 C. Mumba,10-154 T. Panyangara
Bowling
N. Kulasekara 8 - 2 - 23 - 2(w-1)
S. Lakmal 7 - 0 - 19 - 2
S. Pathirana 10 - 0 - 44 - 1(w-1)
N. Pradeep 7 - 1 - 21 - 2(w-3)
S. Jayasuriya 3 - 0 - 24 - 0
A. Gunaratne 6.3 - 1 - 21 - 3(w-1)
Sri Lanka Innings
D. de Silva not out 78
K. Perera c Raza b Chibhabha 21
N. Dickwella c Mumba b Panyangara 41
K. Mendis not out 12
Extras (lb-2 nb-1) 3
Total (for 2 wickets, 24.3 overs) 155
Fall of wickets: 1-56 K. Perera,2-140 N. Dickwella
Did not bat: U. Tharanga, S. Jayasuriya, A. Gunaratne, S. Pathirana, N. Kulasekara, S. Lakmal, N. Pradeep
Bowling
T. Panyangara 7.3 - 0 - 37 - 1(nb-1)
C. Mumba 4 - 0 - 31 - 0
D. Tiripano 3 - 0 - 17 - 0
C. Chibhabha 2 - 0 - 18 - 1
S. Raza 3 - 0 - 25 - 0
G. Cremer 5 - 0 - 25 - 0
Referees
Umpire: Marais Erasmus
Umpire: Chettithody Shamshuddin
TV umpire: Russell Tiffin
Match referee: Javagal Srinath
Result: Sri Lanka won by 8 wickets