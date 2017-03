Jan 23 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fifth One Day International between New Zealand and Sri Lanka on Friday in Dunedin, New Zealand New Zealand Innings M. Guptill c Sangakkara b N. Kulasekara 0 B. McCullum lbw b N. Kulasekara 25 K. Williamson c Sangakkara b T. Perera 26 R. Taylor c Karunaratne b Thirimanne 20 G. Elliott not out 104 C. Anderson lbw b Thirimanne 8 L. Ronchi not out 170 Extras (lb-1 w-6) 7 Total (for 5 wickets, 50 overs) 360 Fall of wickets: 1-0 M. Guptill,2-51 B. McCullum,3-60 K. Williamson,4-82 R. Taylor,5-93 C. Anderson Did not bat: N. McCullum, T. Southee, M. McClenaghan, T. Boult Bowling N. Kulasekara 10 - 0 - 71 - 2(w-1) S. Lakmal 10 - 0 - 93 - 0 T. Perera 10 - 0 - 49 - 1(w-2) L. Thirimanne 7 - 0 - 36 - 2(w-3) S. Senanayake 7 - 0 - 58 - 0 J. Mendis 2 - 0 - 21 - 0 T. Dilshan 4 - 0 - 31 - 0 Sri Lanka Innings L. Thirimanne c Taylor b Elliott 45 T. Dilshan c N. McCullum b McClenaghan 116 K. Sangakkara c N. McCullum b Elliott 9 M. Jayawardene b Boult 30 N. Kulasekara c Ronchi b Boult 3 J. Mendis b Boult 18 D. Chandimal c Ronchi b McClenaghan 0 T. Perera c Williamson b Boult 0 D. Karunaratne c B. McCullum b Southee 12 S. Senanayake not out 3 S. Lakmal b Southee 0 Extras (b-4 lb-2 w-10) 16 Total (all out, 43.4 overs) 252 Fall of wickets: 1-93 L. Thirimanne,2-141 K. Sangakkara,3-211 M. Jayawardene,4-215 T. Dilshan,5-224 N. Kulasekara,6-233 D. Chandimal,7-234 T. Perera,8-245 J. Mendis,9-252 D. Karunaratne,10-252 S. Lakmal Bowling T. Southee 7.4 - 0 - 42 - 2(w-1) T. Boult 10 - 0 - 44 - 4(w-2) N. McCullum 4 - 0 - 21 - 0 M. McClenaghan 8 - 0 - 56 - 2(w-1) G. Elliott 9 - 0 - 42 - 2(w-1) C. Anderson 5 - 0 - 41 - 0(w-1) Referees Umpire: Chris Gaffaney Umpire: Nigel Llong TV umpire: Ian Gould Match referee: Javagal Srinath Result: New Zealand won by 108 runs