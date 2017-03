Nov 2 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between India and Sri Lanka on Sunday in Cuttack, India India Innings A. Rahane c M. Jayawardene b Randiv 111 S. Dhawan b Priyanjan 113 S. Raina lbw b Randiv 52 V. Kohli c T. Perera b Randiv 22 A. Rayudu c T. Perera b Gamage 27 W. Saha not out 10 A. Patel not out 14 Extras (lb-5 nb-2 w-7) 14 Total (for 5 wickets, 50 overs) 363 Fall of wickets: 1-231 S. Dhawan,2-247 A. Rahane,3-299 S. Raina,4-314 V. Kohli,5-344 A. Rayudu Did not bat: R. Ashwin, U. Yadav, V. Aaron, I. Sharma Bowling D. Prasad 9 - 0 - 60 - 0(w-1) L. Gamage 9 - 1 - 59 - 1(nb-2 w-1) A. Mathews 4 - 0 - 33 - 0(w-1) T. Perera 7 - 0 - 51 - 0(w-1) S. Randiv 10 - 0 - 78 - 3(w-1) S. Prasanna 6 - 0 - 47 - 0 T. Dilshan 3 - 0 - 19 - 0 A. Priyanjan 2 - 0 - 11 - 1 Sri Lanka Innings U. Tharanga c Dhawan b Ashwin 28 T. Dilshan c Saha b U. Yadav 18 K. Sangakkara c Saha b I. Sharma 13 M. Jayawardene c Kohli b A. Patel 43 S. Prasanna c Rahane b A. Patel 5 A. Mathews c A. Patel b Raina 23 A. Priyanjan c Saha b I. Sharma 12 T. Perera c I. Sharma b U. Yadav 29 S. Randiv b I. Sharma 5 D. Prasad c Saha b I. Sharma 0 L. Gamage not out 0 Extras (lb-4 nb-1 w-13) 18 Total (all out, 39.2 overs) 194 Fall of wickets: 1-31 T. Dilshan,2-61 K. Sangakkara,3-84 U. Tharanga,4-109 S. Prasanna,5-130 M. Jayawardene,6-144 A. Mathews,7-167 A. Priyanjan,8-175 S. Randiv,9-175 D. Prasad,10-194 T. Perera Bowling U. Yadav 6.2 - 2 - 24 - 2(w-2) V. Aaron 4.1 - 0 - 26 - 0(w-4) I. Sharma 8 - 1 - 34 - 4(nb-1 w-2) V. Kohli 0.5 - 0 - 6 - 0 R. Ashwin 9 - 0 - 52 - 1 A. Patel 6 - 0 - 24 - 2 S. Raina 5 - 0 - 24 - 1(w-1) Referees Umpire: Vineet Kulkarni Umpire: Bruce Oxenford TV umpire: Chettithody Shamsuddin Match referee: David Boon Result: India won by 169 runs