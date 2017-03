June 25 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the first day in the second Test between Sri Lanka and Pakistan on Thursday in Colombo, Sri Lanka Pakistan 1st innings M. Hafeez b K. Silva 42 A. Shehzad c Sangakkara b Prasad 1 Az. Ali c Chandimal b Prasad 26 Y. Khan c Chandimal b Prasad 6 Misbah-ul-Haq run out (Mathews, Chandimal) 7 A. Shafiq lbw b K. Silva 2 S. Ahmed c Mathews b K. Silva 14 W. Riaz lbw b K. Silva 4 Y. Shah c Sangakkara b K. Silva 15 Z. Babar b Chameera 5 J. Khan not out 2 Extras (lb-4 nb-7 w-3) 14 Total (all out, 42.5 overs) 138 Fall of wickets: 1-5 A. Shehzad,2-51 Az. Ali,3-74 Y. Khan,4-89 M. Hafeez,5-95 A. Shafiq,6-96 Misbah-ul-Haq,7-113 S. Ahmed,8-117 W. Riaz,9-124 Z. Babar,10-138 Y. Shah Bowling D. Prasad 13 - 2 - 43 - 3(w-3) A. Mathews 9 - 4 - 16 - 0 D. Chameera 10 - 0 - 33 - 1(nb-5) K. Silva 10.5 - 0 - 42 - 5(nb-2) Sri Lanka 1st innings D. Karunaratne c S. Ahmed b J. Khan 28 K. Silva not out 21 K. Sangakkara not out 18 Extras (b-2 nb-1) 3 Total (for 1 wickets, 32 overs) 70 Fall of wickets: 1-47 D. Karunaratne Sri Lanka: L. Thirimanne, A. Mathews, D. Chandimal, K. Vithanage, D. Prasad, T. Kaushal, D. Chameera, R. Herath Bowling W. Riaz 9 - 2 - 19 - 0(nb-1) J. Khan 10 - 3 - 26 - 1 Z. Babar 7 - 4 - 9 - 0 Y. Shah 6 - 0 - 14 - 0 Referees Umpire: Richard Illingworth Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Paul Reiffel Match referee: Chris Broad