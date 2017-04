March 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between England and Sri Lanka on Sunday in Wellington, New Zealand England Innings M. Ali c Lakmal b Mathews 15 I. Bell b Lakmal 49 G. Ballance c&b Dilshan 6 J. Root lbw b Herath 121 E. Morgan c Dilshan b T. Perera 27 J. Taylor c Dilshan b Malinga 25 J. Buttler not out 39 C. Woakes not out 9 Extras (b-4 lb-3 nb-2 w-9) 18 Total (for 6 wickets, 50 overs) 309 Fall of wickets: 1-62 M. Ali,2-71 G. Ballance,3-101 I. Bell,4-161 E. Morgan,5-259 J. Taylor,6-265 J. Root Did not bat: S. Broad, S. Finn, J. Anderson Bowling L. Malinga 10 - 0 - 63 - 1(w-2) S. Lakmal 7.4 - 0 - 71 - 1(nb-2 w-2) A. Mathews 10 - 1 - 43 - 1(w-1) T. Dilshan 8.2 - 0 - 35 - 1 R. Herath 5.5 - 0 - 35 - 1 T. Perera 8.1 - 0 - 55 - 1 Sri Lanka Innings L. Thirimanne not out 139 T. Dilshan c Morgan b Ali 44 K. Sangakkara not out 117 Extras (b-8 lb-1 w-3) 12 Total (for 1 wickets, 47.2 overs) 312 Fall of wickets: 1-100 T. Dilshan Did not bat: M. Jayawardene, A. Mathews, D. Karunaratne, D. Chandimal, T. Perera, R. Herath, L. Malinga, S. Lakmal Bowling J. Anderson 8 - 0 - 48 - 0 S. Broad 10 - 1 - 67 - 0(w-1) C. Woakes 9.2 - 0 - 72 - 0(w-1) S. Finn 8 - 0 - 54 - 0(w-1) M. Ali 10 - 0 - 50 - 1 J. Root 2 - 0 - 12 - 0 Referees Referee: Bruce Oxenford Referee: Rod Tucker TV umpire: Chris Gaffaney Match referee: David Boon Result: Sri Lanka won by 9 wickets