March 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Pakistan and Zimbabwe on Sunday in Brisbane, Australia Pakistan Innings N. Jamshed c Raza b Chatara 1 A. Shehzad c Taylor b Chatara 0 H. Sohail c Williams b Raza 27 Misbah-ul-Haq c Williams b Chatara 73 U. Akmal b Williams 33 S. Afridi b Williams 0 S. Maqsood c&b Mupariwa 21 W. Riaz not out 54 So. Khan not out 6 Extras (lb-3 w-17) 20 Total (for 7 wickets, 50 overs) 235 Fall of wickets: 1-1 N. Jamshed,2-4 A. Shehzad,3-58 H. Sohail,4-127 U. Akmal,5-127 S. Afridi,6-155 S. Maqsood,7-202 Misbah-ul-Haq Did not bat: R. Ali, M. Irfan Bowling T. Panyangara 10 - 1 - 49 - 0(w-2) T. Chatara 10 - 2 - 35 - 3(w-6) T. Mupariwa 8 - 1 - 36 - 1(w-3) S. Williams 10 - 1 - 48 - 2(w-1) H. Masakadza 3 - 0 - 14 - 0 E. Chigumbura 1 - 0 - 7 - 0(w-4) S. Raza 7 - 0 - 34 - 1 S. Mire 1 - 0 - 9 - 0(w-1) Zimbabwe Innings C. Chibhabha c Sohail b Irfan 9 S. Raza c Sohail b Irfan 8 H. Masakadza c Misbah-ul-Haq b Irfan 29 B. Taylor c U. Akmal b Riaz 50 S. Williams c Shehzad b R. Ali 33 C. Ervine c U. Akmal b Riaz 14 S. Mire c U. Akmal b Irfan 8 E. Chigumbura c U. Akmal b Riaz 35 T. Mupariwa c U. Akmal b Riaz 0 T. Panyangara run out (U. Akmal, Riaz) 10 T. Chatara not out 0 Extras (b-3 lb-2 nb-1 w-13) 19 Total (all out, 49.4 overs) 215 Fall of wickets: 1-14 C. Chibhabha,2-22 S. Raza,3-74 H. Masakadza,4-128 B. Taylor,5-150 S. Williams,6-166 S. Mire,7-168 C. Ervine,8-168 T. Mupariwa,9-215 T. Panyangara,10-215 E. Chigumbura Bowling M. Irfan 10 - 2 - 30 - 4(w-3) So. Khan 10 - 0 - 45 - 0 R. Ali 10 - 0 - 37 - 1(nb-1 w-4) W. Riaz 9.4 - 1 - 45 - 4(w-2) S. Afridi 10 - 1 - 53 - 0 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Joel Wilson TV umpire: Paul Reiffel Match referee: Jeff Crowe Result: Pakistan won by 20 runs