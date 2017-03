June 29 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the second Test between Sri Lanka and Pakistan on Monday in Colombo, Sri Lanka Pakistan 1st innings 138 (K. Silva 5-42) Sri Lanka 1st innings 315 (K. Silva 80, A. Mathews 77; Y. Shah 6-96) Pakistan 2nd innings 329 (A. Ali 117, A. Shehzad 69; D. Prasad 4-92) Sri Lanka 2nd innings (Target: 153 runs) D. Karunaratne lbw b Shah 50 K. Vithanage c Hafeez b Babar 34 K. Sangakkara c Az. Ali b Shah 0 A. Mathews not out 43 L. Thirimanne not out 20 Extras (lb-6) 6 Total (for 3 wickets, 26.3 overs) 153 Fall of wickets: 1-49 K. Vithanage,2-49 K. Sangakkara,3-121 D. Karunaratne Did not bat: D. Chandimal, K. Silva, D. Prasad, T. Kaushal, D. Chameera, R. Herath Bowling J. Khan 4 - 0 - 30 - 0 M. Hafeez 4 - 0 - 20 - 0 Z. Babar 8 - 0 - 42 - 1 Y. Shah 10.3 - 0 - 55 - 2 Referees Umpire: Richard Illingworth Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Paul Reiffel Match referee: Chris Broad Result: Sri Lanka won by 7 wickets