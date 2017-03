Dec 13 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the sixth One Day International between Sri Lanka and England on Saturday in Pallekele, Sri Lanka Sri Lanka Innings M. Jayawardene c Taylor b Woakes 5 T. Dilshan c Bopara b Tredwell 68 K. Sangakkara c Ali b Jordan 112 S. Prasanna c Morgan b Finn 20 A. Mathews c Buttler b Finn 1 D. Chandimal b Jordan 35 T. Perera c Cook b Woakes 16 J. Mendis not out 12 Extras (b-10 lb-4 nb-1 w-8) 23 Total (for 7 wickets, 50 overs) 292 Fall of wickets: 1-8 M. Jayawardene,2-161 T. Dilshan,3-186 S. Prasanna,4-191 A. Mathews,5-243 K. Sangakkara,6-262 T. Perera,7-292 D. Chandimal Did not bat: S. Senanayake, L. Thirimanne, S. Lakmal Bowling S. Finn 9 - 0 - 53 - 2(w-3) C. Woakes 10 - 1 - 51 - 2(w-1) M. Ali 8 - 0 - 46 - 0(nb-1) J. Tredwell 10 - 0 - 37 - 1(w-1) C. Jordan 9 - 0 - 68 - 2(w-3) R. Bopara 3 - 0 - 19 - 0 J. Root 1 - 0 - 4 - 0 England Innings A. Cook lbw b Senanayake 1 M. Ali c Sangakkara b Dilshan 34 J. Taylor b Senanayake 10 J. Root b Lakmal 55 R. Bopara c Sangakkara b Lakmal 13 E. Morgan c Sangakkara b Lakmal 0 J. Buttler run out (Thirimanne) 22 C. Woakes c&b Dilshan 41 C. Jordan c Sangakkara b Lakmal 4 J. Tredwell c Dilshan b Senanayake 19 S. Finn not out 1 Extras (lb-1 w-1) 2 Total (all out, 41.3 overs) 202 Fall of wickets: 1-2 A. Cook,2-36 J. Taylor,3-50 M. Ali,4-84 R. Bopara,5-84 E. Morgan,6-123 J. Buttler,7-169 J. Root,8-175 C. Jordan,9-193 C. Woakes,10-202 J. Tredwell Bowling S. Senanayake 8.3 - 0 - 33 - 3(w-1) T. Dilshan 10 - 0 - 55 - 2 S. Prasanna 8 - 0 - 40 - 0 S. Lakmal 8 - 0 - 30 - 4 J. Mendis 4 - 0 - 22 - 0 T. Perera 3 - 0 - 21 - 0 Referees Umpire: Ranmore Martinesz Umpire: Bruce Oxenford TV umpire: Rod Tucker Match referee: David Boon Result: Sri Lanka won by 90 runs