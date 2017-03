Nov 4 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the second day in the second Test between Bangladesh and Zimbabwe on Tuesday in Khulna, Bangladesh Bangladesh 1st innings (Overnight: 193-3) T. Iqbal c Ervine b H. Masakadza 109 Sh. Rahman lbw b Chigumbura 2 M. Haque c&b Panyangara 35 M. Mahmudullah lbw b Panyangara 56 S. Al Hasan b Waller 137 M. Rahim run out (Raza) 11 S. Hom c Chari b Waller 15 T. Islam c H. Masakadza b Chatara 32 S. Hossain c M'shangwe b Chatara 18 J. Hossain lbw b M'shangwe 1 R. Hossain not out 0 Extras (b-6 lb-6 nb-3 w-2) 17 Total (all out, 158.5 overs) 433 Fall of wickets: 1-6 Sh. Rahman,2-78 M. Haque,3-173 M. Mahmudullah,4-305 T. Iqbal,5-322 M. Rahim,6-376 S. Al Hasan,7-383 S. Hom,8-426 T. Islam,9-433 S. Hossain,10-433 J. Hossain Bowling T. Panyangara 29 - 10 - 49 - 2(nb-2) E. Chigumbura 22 - 5 - 60 - 1(w-2) T. Chatara 27 - 7 - 61 - 2(nb-1) N. M'shangwe 40.5 - 7 - 127 - 1 M. Waller 23 - 4 - 65 - 2 S. Raza 11 - 2 - 31 - 0 H. Masakadza 6 - 1 - 28 - 1 Zimbabwe 1st innings S. Raza lbw b T. Islam 11 B. Chari not out 21 H. Masakadza not out 15 Extras (b-1 lb-5) 6 Total (for 1 wickets, 19 overs) 53 Fall of wickets: 1-17 S. Raza To bat: B. Taylor, M. Waller, C. Ervine, E. Chigumbura, R. Chakabva, T. Panyangara, N. M'shangwe, T. Chatara Bowling S. Hossain 4 - 0 - 12 - 0 T. Islam 8 - 2 - 21 - 1 S. Al Hasan 3 - 0 - 3 - 0 J. Hossain 3 - 1 - 11 - 0 R. Hossain 1 - 1 - 0 - 0 Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Billy Bowden TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Chris Broad