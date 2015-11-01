Nov 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between Sri Lanka and West Indies on Sunday in Colombo, Sri Lanka
West Indies Innings
A. Fletcher c Dilshan b Lakmal 3
J. Charles lbw b Lakmal 1
Da. Bravo b A. Mendis 38
M. Samuels lbw b Lakmal 2
J. Carter b Jayasuriya 8
A. Russell c Gunathilaka b Mathews 41
C. Brathwaite b A. Mendis 9
J. Holder run out (, K. Perera) 36
D. Ramdin not out 9
Extras (lb-3 w-9) 12
Total (for 8 wickets, 26 overs) 159
Fall of wickets: 1-2 J. Charles,2-13 A. Fletcher,3-24 M. Samuels,4-42 J. Carter,5-100 A. Russell,6-113 Da. Bravo,7-130 C. Brathwaite,8-159 J. Holder
Did not bat: J. Taylor, S. Narine
Bowling
L. Malinga 6 - 1 - 20 - 0(w-1)
S. Lakmal 5 - 0 - 15 - 3(w-6)
S. Senanayake 5 - 0 - 25 - 0
S. Jayasuriya 3 - 0 - 15 - 1
A. Mendis 4 - 0 - 46 - 2(w-1)
A. Mathews 3 - 0 - 35 - 1(w-1)
Sri Lanka Innings
K. Perera run out (, Carter) 14
T. Dilshan c Ramdin b C. Brathwaite 59
L. Thirimanne c Ramdin b C. Brathwaite 17
A. Mathews c Carter b Taylor 13
D. Gunathilaka b Narine 12
M. Siriwardana c C. Brathwaite b Narine 7
S. Jayasuriya b Narine 0
S. Senanayake b Carter 7
A. Mendis not out 21
L. Malinga lbw b Carter 0
S. Lakmal not out 1
Extras (lb-3 nb-2 w-8) 13
Total (for 9 wickets, 24.5 overs) 164
Fall of wickets: 1-46 K. Perera,2-89 L. Thirimanne,3-104 T. Dilshan,4-120 A. Mathews,5-132 M. Siriwardana,6-132 S. Jayasuriya,7-133 D. Gunathilaka,8-152 S. Senanayake,9-152 L. Malinga
Bowling
J. Taylor 5 - 0 - 32 - 1(w-1)
S. Narine 6 - 0 - 21 - 3(w-1)
J. Holder 5 - 1 - 29 - 0(nb-1)
C. Brathwaite 5 - 0 - 35 - 2(w-4)
A. Russell 0.5 - 0 - 18 - 0
J. Carter 2.1 - 0 - 14 - 2(w-1)
J. Charles 0.5 - 0 - 12 - 0(nb-1 w-1)
Referees
Umpire: Michael Gough
Umpire: Ruchira Palliyaguruge
Match referee: David Boon
TV umpire: Rod Tucker
Result: Sri Lanka won by 1 wicket