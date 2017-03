Nov 7 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the second Test between Bangladesh and Zimbabwe on Friday in Khulna, Bangladesh Bangladesh 1st innings 433 (S. Al Hasan 137, T. Iqbal 109, M. Mahmudullah 56) Zimbabwe 1st innings 368 (H. Masakadza 158, R. Chakabva 101; S. Al Hasan 5-80) Bangladesh 2nd innings (Overnight: 201-5) T. Iqbal c&b Panyangara 20 Sh. Rahman c Taylor b Waller 23 M. Haque c Chakabva b Waller 54 M. Mahmudullah c H. Masakadza b M'shangwe 71 S. Al Hasan lbw b Waller 6 M. Rahim c Chakabva b Waller 0 S. Hom c H. Masakadza b M'shangwe 50 T. Islam c Panyangara b M'shangwe 1 S. Hossain c H. Masakadza b M'shangwe 3 R. Hossain not out 8 Extras (b-4 lb-4 nb-1 w-3) 12 Total (for 9 wickets declared, 83.5 overs) 248 Fall of wickets: 1-28 T. Iqbal,2-75 Sh. Rahman,3-131 M. Haque,4-145 S. Al Hasan,5-145 M. Rahim,6-220 M. Mahmudullah,7-222 T. Islam,8-236 S. Hossain,9-248 S. Hom Did not bat: J. Hossain Bowling E. Chigumbura 6 - 2 - 13 - 0(nb-1 w-1) T. Panyangara 12 - 3 - 45 - 1(w-1) T. Chatara 7 - 3 - 19 - 0 M. Waller 27 - 4 - 59 - 4 S. Raza 6 - 0 - 22 - 0 N. M'shangwe 25.5 - 2 - 82 - 4(w-1) Zimbabwe 2nd innings (Target: 314 runs) S. Raza c M. Haque b Al Hasan 9 B. Chari c&b T. Islam 4 H. Masakadza c M. Haque b Al Hasan 61 B. Taylor c Hom b Al Hasan 0 R. Chakabva c Mahmudullah b J. Hossain 27 C. Ervine st Rahim b J. Hossain 21 E. Chigumbura c Mahmudullah b Al Hasan 12 M. Waller b T. Islam 4 T. Panyangara not out 8 N. M'shangwe c Rahim b Al Hasan 0 T. Chatara lbw b T. Islam 1 Extras (b-4) 4 Total (all out, 51.1 overs) 151 Fall of wickets: 1-11 B. Chari,2-13 S. Raza,3-15 B. Taylor,4-85 R. Chakabva,5-117 C. Ervine,6-137 H. Masakadza,7-142 M. Waller,8-142 E. Chigumbura,9-142 N. M'shangwe,10-151 T. Chatara To bat: Bowling T. Islam 15.1 - 3 - 44 - 3 S. Al Hasan 18 - 5 - 44 - 5 S. Hom 4 - 2 - 9 - 0 R. Hossain 4 - 2 - 8 - 0 J. Hossain 10 - 0 - 42 - 2 Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Billy Bowden TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Chris Broad Result: Bangladesh won by 162 runs