March 6 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between India and West Indies on Friday in Perth, Australia West Indies Innings Dw. Smith c Dhoni b Shami 6 C. Gayle c M. Sharma b Shami 21 M. Samuels run out (M. Sharma, Kohli) 2 J. Carter c Shami b Ashwin 21 D. Ramdin b U. Yadav 0 L. Simmons c U. Yadav b M. Sharma 9 D. Sammy c Dhoni b Shami 26 A. Russell c Kohli b Jadeja 8 J. Holder c Kohli b Jadeja 57 J. Taylor c&b U. Yadav 11 K. Roach not out 0 Extras (lb-5 w-16) 21 Total (all out, 44.2 overs) 182 Fall of wickets: 1-8 Dw. Smith,2-15 M. Samuels,3-35 C. Gayle,4-35 D. Ramdin,5-67 L. Simmons,6-71 J. Carter,7-85 A. Russell,8-124 D. Sammy,9-175 J. Taylor,10-182 J. Holder Bowling M. Shami 8 - 2 - 35 - 3(w-5) U. Yadav 10 - 1 - 42 - 2(w-5) R. Ashwin 9 - 0 - 38 - 1(w-1) M. Sharma 9 - 2 - 35 - 1(w-4) R. Jadeja 8.2 - 0 - 27 - 2(w-1) India Innings Ro. Sharma c Ramdin b Taylor 7 S. Dhawan c Sammy b Taylor 9 V. Kohli c Samuels b Russell 33 A. Rahane c Ramdin b Roach 14 S. Raina c Ramdin b Dw. Smith 22 M. Dhoni not out 45 R. Jadeja c Samuels b Russell 13 R. Ashwin not out 16 Extras (b-1 lb-3 nb-3 w-19) 26 Total (for 6 wickets, 39.1 overs) 185 Fall of wickets: 1-11 S. Dhawan,2-20 Ro. Sharma,3-63 V. Kohli,4-78 A. Rahane,5-107 S. Raina,6-134 R. Jadeja Did not bat: M. Sharma, M. Shami, U. Yadav Bowling J. Taylor 8 - 0 - 33 - 2(w-1) J. Holder 7 - 0 - 29 - 0(w-1) K. Roach 8 - 1 - 44 - 1(nb-2 w-5) A. Russell 8 - 0 - 43 - 2(nb-1 w-5) Dw. Smith 5 - 0 - 22 - 1(w-3) M. Samuels 3.1 - 0 - 10 - 0 Referees Umpire: Kumar Dharmasena Umpire: Nigel Llong TV umpire: Billy Bowden Match referee: Ranjan Madugalle Result: India won by 4 wickets