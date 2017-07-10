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a day ago
UPDATE 1-Cricket-One Day International Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard
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#Cricket News
July 10, 2017 / 8:00 AM / a day ago

UPDATE 1-Cricket-One Day International Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    July 10 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between Sri Lanka and Zimbabwe on Monday in Hambantota, Sri Lanka 
Sri Lanka Innings       
Niroshan Dickwella           c Moor b Chatara            3   
Danushka Gunathilaka         lbw b Williams              52  
Kusal Mendis                 c Cremer b Raza             1   
Upul Tharanga                b Raza                      6   
Angelo Mathews               c H. Masakadza b Cremer     24  
Asela Gunaratne              not out                     59  
Wanidu Hasaranga             c Cremer b Raza             0   
Nuwan Kulasekara             b Cremer                    5   
Akila Dananjaya              c Musakanda b Waller        7   
Dushmantha Chameera          not out                     18  
Extras                       (b-5 lb-7 w-16)             28  
Total                        (for 8 wickets, 50 overs)   203 
Fall of wickets: 1-3 N. Dickwella,2-13 K. Mendis,3-31 U. Tharanga,4-78 A. Mathews,5-119 D. Gunathilaka,6-120 W. Hasaranga,7-126 N. Kulasekara,8-153 A. Dananjaya
Did not bat: L. Malinga
Bowling                 
S. Raza                      10 - 1 - 21 - 3(w-1)            
T. Chatara                   9 - 1 - 49 - 1(w-4)             
G. Cremer                    10 - 1 - 23 - 2(w-1)            
C. Mpofu                     6 - 0 - 36 - 0                  
S. Williams                  10 - 0 - 41 - 1(w-5)            
M. Waller                    5 - 0 - 21 - 1(w-5)             
Zimbabwe Innings        
H. Masakadza                 c N. Kulasekara b Malinga   73  
S. Mire                      b Gunaratne                 43  
T. Musakanda                 c Hasaranga b Dananjaya     37  
C. Ervine                    lbw b Dananjaya             2   
S. Williams                  c K. Mendis b Dananjaya     2   
S. Raza                      not out                     27  
M. Waller                    c&b Malinga             1   
P. Moor                      c K. Mendis b Dananjaya     1   
G. Cremer                    not out                     11  
Extras                       (lb-2 nb-1 w-4)             7   
Total                        (for 7 wickets, 38.1 overs) 204 
Fall of wickets: 1-92 S. Mire,2-137 H. Masakadza,3-148 C. Ervine,4-152 S. Williams,5-165 T. Musakanda,6-172 M. Waller,7-175 P. Moor
Did not bat: C. Mpofu, T. Chatara
Bowling                 
Lasith Malinga               10 - 0 - 44 - 2(nb-1 w-1)       
Nuwan Kulasekara             3 - 0 - 25 - 0(w-1)             
Asela Gunaratne              4 - 0 - 23 - 1                  
Akila Dananjaya              10 - 1 - 47 - 4                 
Wanidu Hasaranga             6.1 - 0 - 45 - 0                
Dushmantha Chameera          4 - 1 - 16 - 0(w-2)             
Danushka Gunathilaka         1 - 0 - 2 - 0                   
Referees                
Umpire: Ian Gould                                            
Umpire: Raveendra Wimalasiri                                 
TV umpire: Nigel Llong                                       
Match referee: Chris Broad                                   
Result: Zimbabwe won by 3 wickets

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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