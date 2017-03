Nov 7 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Sri Lanka and West Indies on Saturday in Pallekele, Sri Lanka West Indies Innings J. Charles c Dilshan b Malinga 4 A. Fletcher lbw b Lakmal 6 J. Blackwood c Dilshan b Malinga 2 Da. Bravo b Lakmal 4 M. Samuels not out 110 D. Ramdin c K. Perera b Chameera 4 J. Carter c K. Perera b A. Mendis 6 J. Holder c K. Perera b Chameera 19 C. Brathwaite lbw b A. Mendis 18 S. Narine c Chandimal b Mathews 9 R. Rampaul not out 2 Extras (lb-5 w-17) 22 Total (for 9 wickets, 36 overs) 206 Fall of wickets: 1-4 J. Charles,2-12 A. Fletcher,3-16 J. Blackwood,4-18 Da. Bravo,5-52 D. Ramdin,6-84 J. Carter,7-109 J. Holder,8-164 C. Brathwaite,9-195 S. Narine Bowling L. Malinga 7 - 0 - 43 - 2 S. Lakmal 7 - 0 - 40 - 2(w-3) D. Chameera 7 - 0 - 39 - 2(w-3) M. Siriwardana 5 - 0 - 17 - 0 A. Mendis 8 - 0 - 51 - 2(w-3) A. Mathews 2 - 0 - 11 - 1 Sri Lanka Innings K. Perera c Blackwood b Rampaul 50 T. Dilshan c Carter b C. Brathwaite 21 L. Thirimanne c Samuels b Holder 21 D. Chandimal c Ramdin b Carter 23 A. Mathews not out 27 M. Siriwardana c Ramdin b Holder 17 S. Jayasuriya not out 11 Extras (lb-3 nb-1 w-6) 10 Total (for 5 wickets, 32.3 overs) 180 Fall of wickets: 1-40 T. Dilshan,2-95 L. Thirimanne,3-103 K. Perera,4-134 D. Chandimal,5-161 M. Siriwardana Did not bat: D. Chameera, A. Mendis, L. Malinga, S. Lakmal Bowling R. Rampaul 5 - 0 - 34 - 1(nb-1 w-2) S. Narine 7.3 - 1 - 24 - 0 J. Holder 7 - 0 - 44 - 2 C. Brathwaite 7 - 0 - 40 - 1(w-3) J. Blackwood 3 - 0 - 16 - 0 J. Carter 3 - 0 - 19 - 1(w-1) Referees Umpire: Michael Gough Umpire: Raveendra Wimalasiri TV umpire: Rod Tucker Match referee: David Boon Result: Sri Lanka won by 19 runs (D/L Method)