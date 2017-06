Feb 25 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the third day in the first Test between India and Australia on Saturday in Pune, India Australia 1st innings 260 (M. Renshaw 68, M. Starc 61; U. Yadav 4-32) India 1st innings 105 (L. Rahul 64; S. O'Keefe 6-35) Australia 2nd innings (Overnight: 143-4) D. Warner lbw b R. Ashwin 10 S. Marsh lbw b R. Ashwin 0 S. Smith lbw b Jadeja 109 P. Handscomb c Vijay b R. Ashwin 19 M. Renshaw c I. Sharma b J. Yadav 31 M. Marsh c Saha b Jadeja 31 M. Wade c Saha b U. Yadav 20 M. Starc c Rahul b R. Ashwin 30 S. O'Keefe c Saha b Jadeja 6 N. Lyon lbw b U. Yadav 13 J. Hazlewood not out 2 Extras (b-4 lb-9 nb-1) 14 Total (all out, 87 overs) 285 Fall of wickets: 1-10 D. Warner,2-23 S. Marsh,3-61 P. Handscomb,4-113 M. Renshaw,5-169 M. Marsh,6-204 M. Wade,7-246 S. Smith,8-258 M. Starc,9-279 N. Lyon,10-285 S. O'Keefe Bowling R. Ashwin 28 - 3 - 119 - 4 R. Jadeja 33 - 10 - 65 - 3 U. Yadav 13 - 1 - 39 - 2 J. Yadav 10 - 1 - 43 - 1(nb-1) I. Sharma 3 - 0 - 6 - 0 India 2nd innings (Target: 441 runs) M. Vijay lbw b O'Keefe 2 L. Rahul lbw b Lyon 10 C. Pujara lbw b O'Keefe 31 V. Kohli b O'Keefe 13 A. Rahane c Lyon b O'Keefe 18 R. Ashwin lbw b O'Keefe 8 W. Saha lbw b O'Keefe 5 R. Jadeja b Lyon 3 J. Yadav c Wade b Lyon 5 I. Sharma c Warner b Lyon 0 U. Yadav not out 0 Extras (b-8 lb-4) 12 Total (all out, 33.5 overs) 107 Fall of wickets: 1-10 M. Vijay,2-16 L. Rahul,3-47 V. Kohli,4-77 A. Rahane,5-89 R. Ashwin,6-99 W. Saha,7-100 C. Pujara,8-102 R. Jadeja,9-102 I. Sharma,10-107 J. Yadav Bowling M. Starc 2 - 2 - 0 - 0 N. Lyon 14.5 - 2 - 53 - 4 S. O'Keefe 15 - 4 - 35 - 6 J. Hazlewood 2 - 0 - 7 - 0 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Nigel Llong TV umpire: Richard Illingworth Match referee: Chris Broad Result: Australia won by 333 runs