March 8 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Australia and Sri Lanka on Sunday in Sydney, Australia Australia Innings A. Finch st Sangakkara b Prasanna 24 D. Warner c Prasanna b Malinga 9 S. Smith c T. Perera b Dilshan 72 M. Clarke b Malinga 68 G. Maxwell c Malinga b T. Perera 102 S. Watson c Chandimal b T. Perera 67 J. Faulkner run out (Mathews, T. Perera) 0 B. Haddin c T. Perera b Mathews 25 M. Johnson not out 3 M. Starc run out (T. Perera, Mathews) 0 X. Doherty not out 0 Extras (b-1 lb-1 w-4) 6 Total (for 9 wickets, 50 overs) 376 Fall of wickets: 1-19 D. Warner,2-41 A. Finch,3-175 M. Clarke,4-177 S. Smith,5-337 G. Maxwell,6-338 J. Faulkner,7-368 S. Watson,8-373 B. Haddin,9-374 M. Starc Bowling L. Malinga 10 - 0 - 59 - 2(w-1) S. Senanayake 9 - 0 - 59 - 0 A. Mathews 7 - 0 - 59 - 1(w-2) S. Prasanna 10 - 0 - 77 - 1 T. Perera 9 - 0 - 87 - 2(w-1) T. Dilshan 5 - 0 - 33 - 1 Sri Lanka Innings L. Thirimanne c Haddin b Johnson 1 T. Dilshan lbw b Faulkner 62 K. Sangakkara c Finch b Faulkner 104 M. Jayawardene run out (Clarke) 19 A. Mathews c Haddin b Watson 35 D. Chandimal retired hurt 52 T. Perera c Doherty b Johnson 8 U. Tharanga c Warner b Faulkner 4 S. Prasanna b Starc 9 S. Senanayake c Doherty b Starc 7 L. Malinga not out 0 Extras (b-2 lb-5 w-4) 11 Total (all out, 46.2 overs) 312 Fall of wickets: 1-5 L. Thirimanne,2-135 T. Dilshan,3-188 M. Jayawardene,4-201 K. Sangakkara,5-283 A. Mathews,6-293 T. Perera,7-305 S. Prasanna,8-307 U. Tharanga,9-312 S. Senanayake Bowling M. Starc 8.2 - 0 - 29 - 2(w-1) M. Johnson 9 - 0 - 62 - 2(w-2) S. Watson 7 - 0 - 71 - 1 X. Doherty 7 - 0 - 60 - 0 G. Maxwell 6 - 0 - 35 - 0 J. Faulkner 9 - 0 - 48 - 3(w-1) Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Ian Gould TV umpire: Richard Illingworth Match referee: Jeff Crowe Result: Australia won by 64 runs