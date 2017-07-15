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UPDATE 2-Cricket-Test Series Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard
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#Cricket News
July 15, 2017 / 6:44 AM / in a day

UPDATE 2-Cricket-Test Series Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    July 15 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the second day in the first and final Test between Sri Lanka and Zimbabwe on Saturday in Colombo, Sri Lanka 
Zimbabwe 1st innings (Overnight: 344-8)
H. Masakadza                       c K. Mendis b Herath           19  
R. Chakabva                        b Herath                       12  
T. Musakanda                       c Dickwella b Kumara           6   
C. Ervine                          c D. Perera b Kumara           160 
S. Williams                        c Gunaratne b D. Perera        22  
S. Raza                            lbw b Herath                   36  
P. Moor                            c Kumara b Gunaratne           19  
M. Waller                          b Herath                       36  
G. Cremer                          b Gunaratne                    13  
D. Tiripano                        c Karunaratne b Herath         27  
C. Mpofu                           not out                        0   
Extras                             (nb-5 w-1)                     6   
Total                              (all out, 94.4 overs)          356 
Fall of wickets: 1-23 R. Chakabva,2-38 H. Masakadza,3-38 T. Musakanda,4-70 S. Williams,5-154 S. Raza,6-195 P. Moor,7-260 M. Waller,8-282 G. Cremer,9-356 D. Tiripano,10-356 C. Ervine
Bowling                       
Suranga Lakmal                     14 - 1 - 58 - 0                    
Lahiru Kumara                      17.4 - 2 - 68 - 2(w-1)             
Rangana Herath                     32 - 4 - 116 - 5                   
Dilruwan Perera                    24 - 0 - 86 - 1(nb-1)              
Asela Gunaratne                    7 - 0 - 28 - 2(nb-4)               
Sri Lanka 1st innings         
Dimuth Karunaratne                 c H. Masakadza b Tiripano      25  
Upul Tharanga                      run out (Tiripano)             71  
Kusal Mendis                       c Chakabva b Cremer            11  
Dinesh Chandimal                   c Chakabva b Cremer            55  
Angelo Mathews                     c H. Masakadza b Williams      41  
Niroshan Dickwella                 b Cremer                       6   
Dilruwan Perera                    run out (Musakanda, M. Waller) 33  
Asela Gunaratne                    not out                        24  
Rangana Herath                     not out                        5   
Extras                             (b-8 lb-10 nb-3 w-1)           22  
Total                              (for 7 wickets, 83 overs)      293 
Fall of wickets: 1-84 D. Karunaratne,2-107 K. Mendis,3-116 U. Tharanga,4-212 D. Chandimal,5-226 N. Dickwella,6-238 A. Mathews,7-274 D. Perera
To bat: S. Lakmal, L. Kumara
Bowling                       
C. Mpofu                           11 - 2 - 41 - 0(w-1)               
D. Tiripano                        10 - 1 - 38 - 1                    
S. Raza                            18 - 2 - 60 - 0                    
G. Cremer                          30 - 3 - 100 - 3(nb-1)             
M. Waller                          1 - 0 - 2 - 0                      
S. Williams                        13 - 1 - 34 - 1(nb-2)              
Referees                      
Umpire: Ian Gould                                                     
Umpire: Nigel Llong                                                   
TV umpire: Chettithody Shamshuddin                                    
Match referee: Chris Broad

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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