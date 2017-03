Dec 26 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between New Zealand and Sri Lanka on Saturday in Christchurch, New Zealand Sri Lanka Innings D. Gunathilaka c Ronchi b Milne 8 T. Dilshan c Nicholls b Henry 9 L. Thirimanne lbw b Henry 1 D. Chandimal c Taylor b Henry 5 A. Mathews c Latham b Henry 0 M. Siriwardana c B. McCullum b Bracewell 66 C. Kapugedera c Santner b Bracewell 8 N. Kulasekara c Ronchi b McClenaghan 58 A. Mendis c Ronchi b McClenaghan 4 D. Chameera not out 13 S. Lakmal c Latham b Bracewell 8 Extras (w-8) 8 Total (all out, 47 overs) 188 Fall of wickets: 1-13 D. Gunathilaka,2-20 T. Dilshan,3-23 L. Thirimanne,4-23 A. Mathews,5-27 D. Chandimal,6-65 C. Kapugedera,7-163 M. Siriwardana,8-164 N. Kulasekara,9-167 A. Mendis,10-188 S. Lakmal Bowling A. Milne 10 - 0 - 30 - 1(w-3) M. Henry 10 - 1 - 49 - 4(w-2) M. McClenaghan 10 - 2 - 40 - 2(w-3) D. Bracewell 9 - 1 - 37 - 3 M. Santner 8 - 0 - 32 - 0 New Zealand Innings M. Guptill c N. Kulasekara b Siriwardana 79 B. McCullum c Lakmal b Siriwardana 55 T. Latham b Dilshan 18 R. Taylor not out 5 H. Nicholls not out 23 Extras (lb-1 w-10) 11 Total (for 3 wickets, 21 overs) 191 Fall of wickets: 1-108 B. McCullum,2-162 T. Latham,3-164 M. Guptill Did not bat: M. Santner, L. Ronchi, D. Bracewell, A. Milne, M. Henry, M. McClenaghan Bowling N. Kulasekara 3 - 0 - 27 - 0 S. Lakmal 3 - 0 - 24 - 0(w-1) A. Mathews 1 - 0 - 17 - 0(w-1) A. Mendis 5 - 0 - 49 - 0(w-2) M. Siriwardana 5 - 0 - 45 - 2 D. Chameera 2 - 0 - 18 - 0(w-3) T. Dilshan 2 - 0 - 10 - 1(w-1) Referees Match referee: Andy Pycroft TV umpire: Richard Illingworth Umpire: Michael Gough Umpire: Phil Jones Result: New Zealand won by 7 wickets