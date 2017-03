Nov 13 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the second day in the third and final Test between Bangladesh and Zimbabwe on Thursday in Chittagong, Bangladesh Bangladesh 1st innings (Overnight: 303-2) T. Iqbal c H. Masakadza b Raza 109 I. Kayes c sub b H. Masakadza 130 M. Haque c Taylor b Panyangara 48 M. Mahmudullah lbw b S. Masakadza 16 S. Al Hasan c Ervine b Raza 71 M. Rahim b H. Masakadza 15 S. Hom run out (S. Masakadza, Mutumbami) 35 T. Islam c Mutumbami b S. Masakadza 1 Sh. Islam c Ervine b Raza 10 R. Hossain not out 45 J. Hossain b Panyangara 5 Extras (b-2 lb-10 w-6) 18 Total (all out, 153.4 overs) 503 Fall of wickets: 1-224 T. Iqbal,2-272 I. Kayes,3-312 M. Haque,4-339 M. Mahmudullah,5-378 M. Rahim,6-428 S. Al Hasan,7-429 T. Islam,8-451 Sh. Islam,9-452 S. Hom,10-503 J. Hossain Bowling T. Panyangara 20.4 - 2 - 70 - 2 E. Chigumbura 14 - 4 - 40 - 0(w-4) S. Masakadza 25 - 5 - 77 - 2(w-2) N. M'shangwe 47 - 5 - 149 - 0 S. Raza 36 - 2 - 123 - 3 B. Chari 2 - 0 - 9 - 0 H. Masakadza 9 - 1 - 23 - 2 Zimbabwe 1st innings S. Raza not out 54 B. Chari c Rahim b R. Hossain 0 H. Masakadza not out 51 Extras (b-6 lb-1 nb-1) 8 Total (for 1 wickets, 26 overs) 113 Fall of wickets: 1-9 B. Chari To bat: B. Taylor, C. Ervine, E. Chigumbura, R. Chakabva, T. Panyangara, N. M'shangwe, R. Mutumbami, S. Masakadza Bowling Sh. Islam 5 - 1 - 20 - 0(nb-1) R. Hossain 5 - 1 - 27 - 1 T. Islam 9 - 0 - 31 - 0 S. Al Hasan 5 - 2 - 16 - 0 J. Hossain 1 - 0 - 11 - 0 S. Hom 1 - 0 - 1 - 0 Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Chris Gaffaney TV umpire: Kumar Dharmasena Referee: Chris Broad