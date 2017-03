Nov 14 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the third day in the third and final Test between Bangladesh and Zimbabwe on Friday in Chittagong, Bangladesh Bangladesh 1st innings 503 (I. Kayes 130, T. Iqbal 109, S. Al Hasan 71) Zimbabwe 1st innings (Overnight: 113-1) S. Raza c Mahmudullah b J. Hossain 82 B. Chari c Rahim b R. Hossain 0 H. Masakadza lbw b Sh. Islam 81 B. Taylor c T. Islam b J. Hossain 1 R. Chakabva lbw b Sh. Islam 65 C. Ervine b J. Hossain 14 E. Chigumbura c Kayes b J. Hossain 88 R. Mutumbami lbw b Al Hasan 20 S. Masakadza c Mahmudullah b T. Islam 0 T. Panyangara not out 6 N. M'shangwe c Mahmudullah b J. Hossain 8 Extras (b-6 lb-1 nb-2) 9 Total (all out, 106 overs) 374 Fall of wickets: 1-9 B. Chari,2-169 H. Masakadza,3-172 B. Taylor,4-172 S. Raza,5-209 C. Ervine,6-322 R. Chakabva,7-356 R. Mutumbami,8-357 S. Masakadza,9-360 E. Chigumbura,10-374 N. M'shangwe Bowling Sh. Islam 18 - 5 - 50 - 2(nb-1) R. Hossain 9 - 1 - 46 - 1(nb-1) T. Islam 30 - 2 - 100 - 1 S. Al Hasan 25 - 4 - 67 - 1 J. Hossain 20 - 1 - 96 - 5 S. Hom 1 - 0 - 1 - 0 M. Mahmudullah 3 - 0 - 7 - 0 Bangladesh 2nd innings T. Iqbal not out 8 I. Kayes not out 11 Extras (b-4) 4 Total (for no loss, 9 overs) 23 Fall of wickets: To bat: M. Haque, M. Mahmudullah, S. Al Hasan, M. Rahim, S. Hom, T. Islam, S. Islam, R. Hossain, J. Hossain Bowling S. Masakadza 2 - 0 - 4 - 0 T. Panyangara 2 - 1 - 5 - 0 S. Raza 3 - 0 - 10 - 0 N. M'shangwe 2 - 2 - 0 - 0 Referees Umpire: Aleem Dar Umpire: Chris Gaffaney TV umpire: Kumar Dharmasena Referee: Chris Broad