March 11 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Scotland and Sri Lanka on Wednesday in Hobart, Australia
Sri Lanka Innings
L. Thirimanne c Mommsen b Evans 4
T. Dilshan c MacLeod b Davey 104
K. Sangakkara c Cross b Davey 124
M. Jayawardene c MacLeod b Davey 2
A. Mathews c Coleman b Machan 51
K. Perera c MacLeod b Taylor 24
T. Perera c Coleman b Berrington 7
S. Prasanna c Coleman b Evans 3
N. Kulasekara not out 18
L. Malinga c Leask b Berrington 1
D. Chameera not out 12
Extras (lb-3 w-10) 13
Total (for 9 wickets, 50 overs) 363
Fall of wickets: 1-21 L. Thirimanne,2-216 T. Dilshan,3-244 M. Jayawardene,4-244 K. Sangakkara,5-289 K. Perera,6-326 A. Mathews,7-328 T. Perera,8-331 S. Prasanna,9-336 L. Malinga
Bowling
R. Taylor 10 - 0 - 46 - 1
A. Evans 10 - 0 - 72 - 2(w-3)
J. Davey 8 - 0 - 63 - 3(w-5)
R. Berrington 6.1 - 0 - 31 - 2
M. Leask 7 - 0 - 63 - 0
K. Coetzer 4.5 - 0 - 39 - 0
M. Machan 4 - 0 - 46 - 1(w-1)
Scotland Innings
K. Coetzer c&b Malinga 0
C. MacLeod b N. Kulasekara 11
M. Machan lbw b Dilshan 19
P. Mommsen c Thirimanne b T. Perera 60
F. Coleman c T. Perera b N. Kulasekara 70
R. Berrington c N. Kulasekara b Chameera 29
M. Leask c Sangakkara b N. Kulasekara 2
M. Cross c Sangakkara b Chameera 7
R. Taylor c T. Perera b Malinga 3
J. Davey c Thirimanne b Chameera 4
A. Evans not out 1
Extras (lb-2 nb-1 w-6) 9
Total (all out, 43.1 overs) 215
Fall of wickets: 1-0 K. Coetzer,2-26 C. MacLeod,3-44 M. Machan,4-162 P. Mommsen,5-189 F. Coleman,6-192 M. Leask,7-200 M. Cross,8-209 R. Taylor,9-210 R. Berrington,10-215 J. Davey
Bowling
L. Malinga 9 - 0 - 29 - 2(w-2)
N. Kulasekara 7 - 0 - 20 - 3(w-1)
T. Perera 7 - 0 - 41 - 1(w-2)
T. Dilshan 5 - 0 - 15 - 1
S. Prasanna 8 - 0 - 57 - 0
D. Chameera 7.1 - 0 - 51 - 3(nb-1 w-1)
Referees
Umpire: Richard Illingworth
Umpire: Joel Wilson
TV umpire: Michael Gough
Match referee: Jeff Crowe
Result: Sri Lanka won by 148 runs