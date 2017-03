March 11 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Scotland and Sri Lanka on Wednesday in Hobart, Australia Sri Lanka Innings L. Thirimanne c Mommsen b Evans 4 T. Dilshan c MacLeod b Davey 104 K. Sangakkara c Cross b Davey 124 M. Jayawardene c MacLeod b Davey 2 A. Mathews c Coleman b Machan 51 K. Perera c MacLeod b Taylor 24 T. Perera c Coleman b Berrington 7 S. Prasanna c Coleman b Evans 3 N. Kulasekara not out 18 L. Malinga c Leask b Berrington 1 D. Chameera not out 12 Extras (lb-3 w-10) 13 Total (for 9 wickets, 50 overs) 363 Fall of wickets: 1-21 L. Thirimanne,2-216 T. Dilshan,3-244 M. Jayawardene,4-244 K. Sangakkara,5-289 K. Perera,6-326 A. Mathews,7-328 T. Perera,8-331 S. Prasanna,9-336 L. Malinga Bowling R. Taylor 10 - 0 - 46 - 1 A. Evans 10 - 0 - 72 - 2(w-3) J. Davey 8 - 0 - 63 - 3(w-5) R. Berrington 6.1 - 0 - 31 - 2 M. Leask 7 - 0 - 63 - 0 K. Coetzer 4.5 - 0 - 39 - 0 M. Machan 4 - 0 - 46 - 1(w-1) Scotland Innings K. Coetzer c&b Malinga 0 C. MacLeod b N. Kulasekara 11 M. Machan lbw b Dilshan 19 P. Mommsen c Thirimanne b T. Perera 60 F. Coleman c T. Perera b N. Kulasekara 70 R. Berrington c N. Kulasekara b Chameera 29 M. Leask c Sangakkara b N. Kulasekara 2 M. Cross c Sangakkara b Chameera 7 R. Taylor c T. Perera b Malinga 3 J. Davey c Thirimanne b Chameera 4 A. Evans not out 1 Extras (lb-2 nb-1 w-6) 9 Total (all out, 43.1 overs) 215 Fall of wickets: 1-0 K. Coetzer,2-26 C. MacLeod,3-44 M. Machan,4-162 P. Mommsen,5-189 F. Coleman,6-192 M. Leask,7-200 M. Cross,8-209 R. Taylor,9-210 R. Berrington,10-215 J. Davey Bowling L. Malinga 9 - 0 - 29 - 2(w-2) N. Kulasekara 7 - 0 - 20 - 3(w-1) T. Perera 7 - 0 - 41 - 1(w-2) T. Dilshan 5 - 0 - 15 - 1 S. Prasanna 8 - 0 - 57 - 0 D. Chameera 7.1 - 0 - 51 - 3(nb-1 w-1) Referees Umpire: Richard Illingworth Umpire: Joel Wilson TV umpire: Michael Gough Match referee: Jeff Crowe Result: Sri Lanka won by 148 runs