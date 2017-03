Dec 29 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the second Test between South Africa and West Indies on Monday in Port Elizabeth, South Africa South Africa 1st innings 417 for 8 decl (D. Elgar 121, F. du Plessis 103, D. Steyn 58) West Indies 1st innings (Overnight: 147-2) K. Brathwaite c Petersen b M. Morkel 106 De. Smith c Amla b M. Morkel 22 L. Johnson c du Plessis b M. Morkel 0 M. Samuels lbw b Philander 101 S. Chanderpaul b Tahir 7 D. Ramdin lbw b Tahir 20 J. Holder c de Villiers b M. Morkel 1 J. Taylor not out 10 S. Benn c Petersen b Tahir 4 K. Peters run out (Steyn, de Villiers) 0 Extras (lb-4) 4 Total (for 9 wickets, 79 overs) 275 Fall of wickets: 1-55 De. Smith,2-55 L. Johnson,3-231 M. Samuels,4-233 K. Brathwaite,5-260 D. Ramdin,6-261 S. Chanderpaul,7-265 J. Holder,8-270 S. Benn,9-275 K. Peters To bat: S. Gabriel Bowling D. Steyn 14 - 3 - 48 - 0 V. Philander 18 - 4 - 41 - 1 M. Morkel 20 - 2 - 69 - 4 I. Tahir 26 - 2 - 108 - 3 D. Elgar 1 - 0 - 5 - 0 Referees Umpire: Billy Bowden Umpire: Paul Reiffel TV umpire: Aleem Dar Match referee: Ranjan Madugalle