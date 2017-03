Oct 12 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Pakistan and Australia on Sunday in Abu Dhabi, United Arab Emirates Australia Innings A. Finch c Irfan b An. Ali 18 D. Warner c&b Afridi 56 S. Smith b Tanvir 77 G. Bailey c Shehzad b Irfan 0 G. Maxwell c Amin b Afridi 20 P. Hughes lbw b Tanvir 5 B. Haddin run out (An. Ali) 2 J. Faulkner c Amin b Tanvir 33 M. Starc run out (Irfan) 5 K. Richardson not out 9 X. Doherty not out 1 Extras (lb-3 nb-1 w-1) 5 Total (for 9 wickets, 50 overs) 231 Fall of wickets: 1-48 A. Finch,2-102 D. Warner,3-103 G. Bailey,4-138 G. Maxwell,5-157 P. Hughes,6-159 B. Haddin,7-199 S. Smith,8-220 M. Starc,9-221 J. Faulkner Bowling M. Irfan 10 - 0 - 61 - 1(w-1) S. Tanvir 10 - 1 - 40 - 3(nb-1) An. Ali 10 - 0 - 41 - 1 Z. Babar 10 - 0 - 42 - 0 S. Afridi 10 - 1 - 44 - 2 Pakistan Innings A. Shehzad b Doherty 26 S. Ahmed run out (Starc, Haddin) 32 A. Shafiq lbw b Faulkner 50 F. Alam c Smith b Doherty 0 S. Maqsood c Warner b Richardson 34 U. Amin b Starc 19 S. Afridi c Smith b Richardson 6 An. Ali c Maxwell b Faulkner 14 S. Tanvir b Maxwell 10 Z. Babar not out 14 M. Irfan c Faulkner b Maxwell 0 Extras (b-2 lb-5 w-18) 25 Total (all out, 50 overs) 230 Fall of wickets: 1-56 A. Shehzad,2-80 S. Ahmed,3-80 F. Alam,4-154 S. Maqsood,5-160 A. Shafiq,6-174 S. Afridi,7-204 U. Amin,8-208 An. Ali,9-230 S. Tanvir,10-230 M. Irfan Bowling M. Starc 10 - 1 - 33 - 1(w-6) K. Richardson 10 - 0 - 36 - 2 J. Faulkner 10 - 0 - 52 - 2(w-1) G. Maxwell 8 - 1 - 41 - 2(w-2) X. Doherty 10 - 1 - 54 - 2(w-1) S. Smith 2 - 0 - 7 - 0 Referees Umpire: Ahsan Raza Umpire: Richard Illingworth TV umpire: Nigel Llong Match referee: Javagal Srinath Result: Australia won by 1 run