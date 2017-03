July 19 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Sunday in Colombo, Sri Lanka Pakistan Innings A. Shehzad c Pathirana b Malinga 44 Az. Ali run out (Tharanga, T. Perera) 49 M. Hafeez c K. Perera b Pathirana 54 S. Ahmed run out (T. Perera) 77 S. Malik not out 42 M. Rizwan not out 35 Extras (b-4 lb-1 nb-2 w-8) 15 Total (for 4 wickets, 50 overs) 316 Fall of wickets: 1-93 A. Shehzad,2-124 Az. Ali,3-196 M. Hafeez,4-257 S. Ahmed Did not bat: I. Wasim, A. Ali, Y. Shah, R. Ali, M. Irfan Bowling A. Mathews 8 - 0 - 52 - 0 N. Pradeep 9 - 0 - 47 - 0(w-3) L. Malinga 10 - 0 - 80 - 1(nb-1) S. Pathirana 10 - 0 - 49 - 1(nb-1) T. Perera 10 - 0 - 63 - 0(w-4) T. Dilshan 3 - 0 - 20 - 0(w-1) Sri Lanka Innings K. Perera c S. Ahmed b An. Ali 20 T. Dilshan c Az. Ali b An. Ali 14 L. Thirimanne c S. Ahmed b R. Ali 56 U. Tharanga st S. Ahmed b Shah 16 A. Mathews c Malik b Shah 4 D. Chandimal b Wasim 18 T. Perera c An. Ali b Shah 12 M. Siriwardana run out (Malik, S. Ahmed) 2 S. Pathirana c An. Ali b Shah 19 L. Malinga b Wasim 6 N. Pradeep not out 3 Extras (b-4 lb-1 nb-1 w-5) 11 Total (all out, 41.1 overs) 181 Fall of wickets: 1-33 T. Dilshan,2-42 K. Perera,3-82 U. Tharanga,4-93 A. Mathews,5-130 D. Chandimal,6-142 L. Thirimanne,7-144 M. Siriwardana,8-170 T. Perera,9-172 S. Pathirana,10-181 L. Malinga Bowling M. Irfan 7 - 1 - 32 - 0(nb-1 w-1) An. Ali 5 - 0 - 24 - 2 R. Ali 7 - 0 - 35 - 1(w-2) S. Malik 5 - 0 - 28 - 0 Y. Shah 10 - 1 - 29 - 4(w-1) I. Wasim 7.1 - 0 - 28 - 2(w-1) Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Raveendra Wimalasiri TV umpire: Rod Tucker Match referee: Javagal Srinath Result: Pakistan won by 135 runs